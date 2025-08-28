Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: "Es un microcosmos mágico"

La prensa británica lo tiene claro: la mejor ciudad de toda Europa es Sevilla. Así lo ha sentenciado el prestigioso diario británico 'The Telegraph', que ha señalado a la capital de Andalucía como el territorio más "encantador y único" de todos, que cuenta con un "microcosmos mágico que reúne todo lo que se puede desear".

Y para mostrar los motivos que le ha llevado a tomar esta decisión, la periodista Fiona Flores-Watson, que reside en Sevilla desde hace 22 años, ha querido desgranar los encantos que encierra la provincia en su interior y que cada año enamora a millones de visitantes que recorren sus principales calles y monumentos.

"Sevilla es un destino vacacional que conviene explorar en la fragante primavera o pasear durante el cálido otoño, pero evitar durante los sofocantes meses de verano", ha señalado la profesional, que ha destacado la cercanía de su aeropuerto, la abundancia de hoteles, su accesibilidad, y su belleza, historia y gastronomía como sus principales referentes. "¿Qué más se puede pedir?", se ha preguntado.

Además, la sevillana de adopción ha recomendado visitar sus "pequeños callejos medievales", de los que ha asegurado que son portales "inesperados" que conducen a patios llenos de frescor y vegetación. "Y tiene estructuras contemporáneas impresionantes como Las Setas, la estructura de madera más grande del mundo, que se eleva 30 metros", ha añadido.

Sevilla, la mejor ciudad de Europa, según la prensa británica

Y entre los aspectos que hacen de Sevilla la mejor ciudad de Europa, la periodista ha ensalzado su exquisita y variada gastronomía, con un "sinfín" de bares en los que tomar una cerveza "bien fría y sin prisas". "Sevilla es conocida como la capital de las tapas, que son las reinas. Pero no está de más que Andalucía cultive frutas y verduras excelentes: cuando los visitantes británicos prueban una ensalada de tomate, lloran", ha recalcado.

Plaza de España / Jorge Jiménez

"Como en muchas ciudades turísticas, existe preocupación por el auge de los alquileres vacacionales y su impacto en los residentes. Y sí, están justificados, pero se han aprobado leyes para abordar el problema. Aun así, puedes esperar que la mayoría de los sevillanos estarán encantados de conocerte, ayudarte y cautivarte con su calidez", ha afirmado la periodista. Además, ha indicado que los sevillanos se encuentra "infinitamente orgullosos" de la belleza de su ciudad, por lo que "les encanta que tú también la aprecies".

El encanto "imperecedero" de Sevilla, reconocido por 'The Telegraph'

Pero no solo de gastronomía y cultura bebe Sevilla, sino que la prestigiosa publicación ha señalado la riqueza monumental y arquitectónica del territorio: "¿Pilares de piedra en el patio de una iglesia? Probablemente romanos o visigodos. ¿Una torre que recuerda a una mezquita marroquí? Eso es porque antes era un minarete y ahora es un campanario con corona renacentista. ¿Escritura española y árabe en el mismo edificio? Construido por canteros islámicos para un rey cristiano, conocido como mudéjar. ¿Un azulejo vidriado con diseño geométrico? Hecho en Triana, de origen árabe".

Para la periodista, todos estos aspectos, y muchos más, hacen que vivir en Sevilla sea "un privilegio", por lo que se siente afortunada de poder disfrutar de este territorio y poder llamarle hogar desde hace más de dos décadas: "Y nada me gusta más que transmitir el encanto imperecedero de la ciudad a los visitantes".