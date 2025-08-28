Teatro, exposiciones y música en vivo: qué hacer en Sevilla en el último fin de semana de agosto

Llega el final del mes de agosto y el inicio del mes de septiembre, un antes y un después porque se acaban muchas vacaciones y toca volver a trabajar. Pero antes de regresar a la normalidad, la agenda cultural de Sevilla ofrece muchas opciones para disfrutar de la ciudad entre este 28 de agosto y el próximo 3 de septiembre. La delegada de Cultura, Angie Moreno, ha valorado que "combina excelencia artística, historia y espacios únicos. Cada semana es una nueva oportunidad para descubrir Sevilla desde la cultura".

Entre las novedades de esta semana, están los conciertos de las Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba 2025. El ciclo Las Noches de Verano cumple 10 años y los celebran con música al aire libre en un patio histórico que se transforma cada atardecer. Todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto, el Palacio Marqueses de la Algaba ofrecerá un total de 28 conciertos que irán del soul al flamenco, del blues al jazz manouche, del Mediterráneo al Mississippi. Este jueves 28 de agosto, a las 21.30 horas en el Palacio Marqueses de la Algaba se podrá disfrutar de Bratia (Música balcánica & jazz manouche), con entrada libre bajo reserva.

Hasta el 20 de septiembre, el Real Alcázar acoge una nueva edición de las XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar. Este ciclo de conciertos al aire libre que permite disfrutar de la música en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La programación recorre sonidos y tradiciones musicales vinculadas a la historia del recinto: flamenco, música clásica, jazz, fado o barroco, interpretados por artistas nacionales e internacionales en un entorno nocturno privilegiado.

Este jueves 28 de agosto, a las 22.30 horas, se puede disfrutar de Dardanus Ensemble - Músicas de raíz europea con 'Amor y tormento' por el 300 Aniversario de la muerte de Alessandro Scarlatti. Este viernes 29 de agosto, a la misma hora, de Cuarteto Isbilya – Otras Músicas de raíz europea con Éxitos del Rock Andaluz / En torno al Rock Andaluz - Jóvenes talentos - Músicas de España. El sábado 30 de agosto, a la misma hora, de Helena Amado y Pepe Fernández – Músicas de raíz europea, con Juanita con mayúsculas / Centenario del nacimiento de Juanita Reina - Jóvenes talentos - Músicas de España - Diálogos. El martes 2 de septiembre, también a las 22.30 horas, de Q & The Moonstones - Otras músicas, con Por la ruta del blues. Y el miércoles 3 de septiembre, Padilla Siblings – Músicas del mundo, con Way Down Wonder in New Orleans (Músicas de raíz en la Nueva Orleans del siglo pasado) / Diálogos. Todo ello pagando una entrada de 7 euros, que se puede comprar online.

'Otra taxonomía de las nubes', un proyecto expositivo del artista Dionisio González, en Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Visitas nocturnas teatralizadas en el Real Alcázar

El Real Alcázar de Sevilla presenta una nueva edición de sus Visitas Nocturnas Teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran todos los jueves y viernes hasta octubre.

Todas las actuaciones son por la noche, con una duración de 75 minutos y se pueden comprar online.

Festival de Ópera de Sevilla

Ya están a la venta las entradas del Festival de Ópera de Sevilla. La lírica forma parte del alma de la ciudad, por ello, el Ayuntamiento de Sevilla, desde su área de Turismo y Cultura, arranca una nueva cita bienal, cuya primera edición se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025. Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura, asegura que este proyecto "situará a nuestra ciudad como referente en el circuito lírico internacional".

Se puede disfrutar en espacios como el Real Alcázar de Sevilla, Real Fábrica de Artillería, Teatro de la Maestranza, Espacio Turina y casas palacio como Palacio de las Dueñas, Casa de Salinas y La Santa caridad.

Exposición virtual: ‘El Palacio de los Archivos’

El actual Archivo Histórico Provincial de Sevilla antes fue una Alhóndiga medieval, luego un Palacio de Justicia y hasta hogar de una colonia de gatos. Actualmente, pone a disposición del ciudadano El Palacio de los Archivos, una muestra única que recorre siglos de historia urbana, desde el siglo XIII hasta nuestros días, a través de planos, fotografías y documentos inéditos de los fondos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía. Ambas instituciones se unen para contar la historia compartida de un edificio clave: desde el abasto de pan de la ciudad hasta los juzgados, pasando por la lucha ciudadana y la memoria popular.

Exposición: ‘Mirada a la Bachillera’

La Asociación de Vecinos Estrella Andaluza inaugura una conmovedora exposición fotográfica dedicada a la historia del barrio de La Bachillera. Un recorrido visual fruto del trabajo de recopilación y digitalización realizado por La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, que rescata momentos, rostros y rincones que forman parte de la identidad vecinal. Se puede disfrutar hasta final del verano en la sede de la A.VV. Estrella Andaluza (C/ Naranjo 29) con entrada libre hasta completar aforo.

‘Siguiendo el Camino Torcido’, de Curro González

Se trata de una retrospectiva sobre los más de cuarenta años de trayectoria de Curro González a través de obras inéditas, grandes formatos y guiños a referentes como Hogarth, Matisse o Bruegel. Reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista: pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación.

Está hasta el 28 de septiembre en el Espacio Santa Clara. El horario es de martes a sábado de 10:00-14:00h y 17:00-20:00h y domingos y festivos de 10:00-14:00h. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición: ‘Otra Taxonomía de las Nubes’, de Dionisio González

Otra Taxonomía de las Nubes cierra el ciclo Cuatro miradas al universo de Dionisio González, donde podemos apreciar todas las aristas del trabajo de este reconocido artista y su particular forma de ver, integrado por la instalación de la pieza Estos días azules y este sol de la infancia en Las Setas de Sevilla, la obra Transfigured Shönberg en el C3A de Córdoba y la exposición Homo Migrans en la Fundación Valentín de Madariaga. Hasta el 14 de septiembre de 2025 en la Real Fábrica de Artillería de 10:00h-20:00h y entrada libre hasta completar aforo.

‘CANCEL (específico, rectangular)’, de artista Juan Suárez

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla incorpora a su patio de Carlos III la escultura Cancel (específico, rectangular) del artista Juan Suárez, una pieza monumental que dialoga con la arquitectura histórica del recinto. La obra, de acceso libre, simboliza la apertura del patrimonio industrial sevillano al arte contemporáneo y a la ciudadanía. Con esta intervención, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un espacio cultural vivo, en transformación constante. El espacio es la Real Fábrica de Artillería en horario de 10:00h-20:00h y entrada libre.

Exposición: ‘Retroalimentación’, de Luis Gordillo

El autor sevillano Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura expone en Retroalimentación, comisariada por Sema D’acosta, piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad. En las cuatro salas que ocupa la muestra conviven fotografías, recortes de prensa, pinturas y dibujos que evidencian la obsesión de Gordillo por el rostro humano, con gran presencia de lo artesanal.

Hasta el 20 de diciembre 2025, en el Espacio Santa Clara, se puede ir de martes a sábado, de 10:00-14:00h y de 17:00-20:00h, y domingo y festivos, de 10:00-14:00h, con entrada libre.