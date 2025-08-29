Bares míticos sevillanos cierran por primera vez los fines de semana de agosto por la falta de público

"Bajan los clientes y baja también el tique medio". El verano esta siendo una temporada complicada para los hosteleros sevillanos que han visto como cada día sus terrazas quedaban prácticamente vacías. Las altas temperaturas que hacían que sevillanos y turistas buscaran alternativas con aire acondicionado para sobrevivir y la subida de los precios en los hoteles ha provocado que muchos busquen alternativas a los veladores pese a las sombrillas y los microclimas.

Mientras que los sevillanos huyen de la ciudad o se recluyen al fresco del aire acondicionado, los turistas han tomado las calles de Sevilla. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la ciudad recibió 297.892 viajeros en el mes de julio, casi 3.000 visitante más de los que hubo en el mismo mes en 2024, cuando se llegó a 294.007 turistas, y se espera que en el mes de agosto también se superen los 318.674 de 2024. Sin embargo, este aumento en el número de visitantes no se ha visto reflejado en un crecimiento de los ingresos de la hostelería.

"En Sevilla normalmente el verano es malo en general, no es el mejor mes para nosotros", admite a El Correo de Andalucía, Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de la ciudad. Aun así y pese a que este empresario señala que todavía no cuentan con los datos definitivos, sí que reconoce que no hace falta esperarlos para afirmar que durante los meses de julio y agosto los bares y restaurantes sevillanos no han hecho tanta caja como en años anteriores. "Hay menos consumo y menos público", insiste.

Los hosteleros intentan "contener los precios"

La ciudad ha vivido casi dos semanas de ola de calor en las en los que el termometro parecía que no iba a bajar nunca de los 43 grados y en las se hacía difícil incluso respirar, eran muy pocos los que se animaban a salir a la calle en busca de un bar. "La ola de calor larguísima nos elimina el mediodía en la terraza, que está imposile, y por la noche a las 22:00 todavía hacer calor para salir a la calle", subraya Maceda, que asegura que aquellos establecimientos que "tenían aire acondicionado" parecía que tenían un tesoro.

A la situación de caída que están viviendo los hosteleros ha ayudado sin duda el aumento de los precios de los hoteles. Según un estudio realizado por las consultoras Cushman & Wakefield y STR, el precio medio de una habitación de hotel en Sevilla alcanzó los 138,3 euros en 2024, 11 euros más que en 2023, cuando se situaba en 127 euros la noche. "Los alojamientos han tenido una subida bastante grande y al visitante le deja menos margen para gastar en comer", apunta el presidente de los hosteleros.

Ha sido el de la hostelería el sector que más se ha visto afectado por una subida de precios generalizada que, sin embargo, según los datos del INE, todavía no ha alcanzado a la inflación de la restauración. Así, aunque los dueños de bares y restaurantes han "intentado contener los precios", como cuenta Maceda, esto no ha sido suficiente. Además. este apretón de los bolsillos se ve impulsado también por el boom de los platos preparados en los supermercados, donde la oferta es cada vez más amplia y los precios más bajos. "Los supermercados seguramente han hecho más venta que otros años", sostiene.

"Hay muchos y muy buenos establecimientos tradicionales que el fin de semana cierra", explica Maceda, que detalla que entre semana muchos locales se han mantenido abierto que contaban entre su clientela con trabajadores que acudian a sus puestos entre semana, pero que, sin embargo, los fines de semana desaparecía de las calles de la ciudad. Con todo, el representante de los hosteleros sevillanos denuncia que los sábados y los domingos de verano "es dificil encontrar un restuarante abierto".