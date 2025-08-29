Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por verter amianto sin control ni medidas de seguridad en una finca protegida en Dos Hermanas

La intervención forma parte de la Operación Barroco, que se inició hace un año tras detectarse vertidos en unos suelos catalogados como BIC

Intervención de la Policía

Intervención de la Policía / El correo

Sevilla

Dos personas han sido detenidas por verter compuestos por grandes cantidades de uralita, material que contiene amianto, en las inmediaciones de una finca protegida, la Hacienda Ibarburu, situada en la carretera N-IV a su paso por Dos Hermanas. Estas detenciones han sido el resultado de una investigación coordinada por la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM) de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía y de la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Policía Nacional.

La investigación, en el marco de la ‘Operación Barroco’, se inició hace un año tras detectarse vertidos contaminantes depositados sin ningún tipo de medida de seguridad medioambiental contraviniendo la normativa autonómica y afectando directamente a un enclave protegido, ya que la finca está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía desde 2002.

Fruto de las pesquisas llevadas a cabo se logró identificar al autor material de los vertidos, a quien se le imputó un delito contra el medio ambiente. Posteriormente, como consecuencia de la continuación de las investigaciones, se logró identificar y detener a un segundo sujeto, a quien, además del delito anterior, se le imputaron también delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores.

El modus operandi de los autores consistía en ofrecer sus servicios como empresa especializada en la retirada y tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, asegurando contar con los permisos y certificaciones necesarios que la Junta requiere para tal actividad.

Así pues, una vez que eran contratados para la retirada de la uralita, procedían a su retirada manipulando dicho material sin adoptar medidas preventivas y lo transportaban en vehículos alquilados que carecían de las características adecuadas para tal fin. Finalmente, volvían a verter los residuos contaminantes en lugares de difícil acceso, obviando cualquier tipo de tratamiento para su descontaminación o eliminación, generando un grave riesgo para la salud pública.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer otros posibles vertidos ilegales en diferentes puntos de Andalucía y Extremadura, así como determinar la implicación de terceras personas en los hechos.

