El inicio de curso llegará a Sevilla con grandes obras en marcha en siete colegios

Queda algo más de una semana para que comience el curso escolar 2025-2026. El miércoles 10 de septiembre empezarán las clases en Sevilla en Educación Infantil y Primaria, mientras que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas artísticas Superiores, comienza el lunes 15 de septiembre. Y para estas fechas, según explica el Ayuntamiento de Sevilla a El Correo de Andalucía, serán siete los centros que llegarán con grandes obras en sus instalaciones, aunque aclaran fuentes municipales a este periódico que no afectarán al día a día y han sido programadas con los propios colegios.

En concreto, los colegios en obras durante estas próximas semanas serán Zurbarán, San Pablo, Buenavista, Manuel Canela, Ceip Paz y Amistad, Jacaranda y Mariana de Pineda. Otros como el Ceip Joaquín Turina, Ceip Arias Montano, Ceip Toribio Velasco, Pablo Picasso, Adriano, Alfonso Grosso, Prácticas, Fernán Caballero, Pablo VI, San Jacinto y José María del Campo se han visto inmersos en obras recientemente pero han llegado a tiempo para la vuelta al cole.

Además de estas grandes obras, existe un contrato de mantenimiento específico para los centros educativos, dotado con 2,5 millones de euros para la realización de pequeñas reparaciones durante el curso. El Ayuntamiento destaca que el contrato del anterior gobierno era de 300.000 euros y el actual ha incrementado la partida hasta alcanzar los 2,5 millones.

En total, la inversión en obras de cara a este inicio de curso alcanza los 5,5 millones de euros, mientras que se están redactando proyectos por valor de 1,7 millones de euros, y hay actuaciones en fase de tramitación por un importe adicional de 2,5 millones. La delegada de Educación, Juventud y Edificios Municipales y Distrito Sur, Blanca Gastalver, ha asegurado a Europa Press que durante el mandato del actual el Gobierno municipal va a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares de Sevilla, "priorizando las obras de primera necesidad".

Las obras en fase de redacción se llevarán a cabo en los colegios Borbolla, José María del Campo, Lora Tamayo, Julio Coloma, Teodosio y Huerta de Santa María, entre otros. Por su parte, las actuaciones que se encuentran en fase de tramitación se están ejecutando en los centros educativos Valdés Leal, Virgen de la Esperanza, Hermanos Machado, Aníbal González y Pablo VI, entre otros.

Las obras en marcha en septiembre

El Ayuntamiento confirma que ahora se van a acometer obras en los baños de los colegios Zurbarán, San Pablo, Mariana de Pineda y Buenavista, y la sustitución del pavimento en el colegio Manuel Canela. Lo mismo sucede con el cerramiento en el colegio Paz y Amistad, con una inversión de 371.500 euros.

No obstante, "la obra más importante del mandato" ha comenzado este mes de agosto y se alargará durante meses. Se trata de la construcción de una pista deportiva en el colegio Jacaranda, ubicado en Sevilla Este, con una inversión de 540.000 euros. Con esta actuación, el colegio contará con un campo de fútbol de césped artificial y dos pistas de baloncesto.

Actuaciones finalizadas en sistemas eléctricos y seguridad

Las obras en el colegio Joaquín Turina, por un valor de 175.000 euros, que incluyen trabajos en el patio y la reparación del zócalo entre otras mejoras, están a punto de acabar. En el colegio Arias Montano el nuevo sistema eléctrico está acabado, con un presupuesto de 75.600 euros. También en el ámbito eléctrico, se han acometido trabajos de mejora en la instalación eléctrica y luminarias del colegio Toribio Velasco, con una inversión de 114.000 euros.

El Ayuntamiento ha destinado 170.000 euros a la instalación de cámaras de seguridad en los colegios Juan XXIII, Valeriano Bécquer, Palmete, Maestro José Fuentes, Nuestra Señora de la Paz y Teodosio. En concreto, se han instalado entre seis y nueve cámaras por centro.

El cerramiento del colegio Pablo Picasso, con una inversión de 115.000 euros, ya ha finalizado hace un mes. También se está ejecutando la pavimentación del colegio Buenavista, con un presupuesto de 125.000 euros, tanto del patio y como del suelo del aula del AMPA. Así como trabajos de mejora en los sistemas de calderas en seis centros educativos --Alfonso Grosso, Prácticas, Fernán Caballero, Pablo VI, San Jacinto y José María del Campo-- por un importe cercano a los 150.000 euros.

Otras actuaciones finalizadas son el cerramiento del colegio Nuestra Señora de la Paz, con una inversión de 300.000 euros, y la reforma del patio exterior, junto con la renovación integral de los cuartos de baño en el colegio Calvo Sotelo, con un presupuesto de 408.720 euros. En el colegio Adriano se han llevado a cabo reformas en los aseos infantiles, las aulas y la zona de juegos exteriores, con una inversión de 241.600 euros.

Las obras en los colegios de Sevilla. Remodelados los exteriores del colegio Juan Ramón Jiménez / Ayuntamiento de Sevilla

También se ha mejorado el exterior del colegio Juan Ramón Jiménez de Triana, mediante una actuación valorada en 48.000 euros, que ha incluido la instalación de césped artificial en la zona infantil y la creación de nuevos espacios de sombra.

Por último, se han ejecutado mejoras en la seguridad vial y en los entornos exteriores de 49 colegios distribuidos por los distintos distritos de la ciudad, con una inversión de 100.000 euros. Y para el inicio de curso sí se han acometido a conciencia las actuaciones de pintura en las paredes de 14 colegios repartidos por los diversos distritos de la capital hispalense, para lo cual se han destinado 700.000 euros. De igual modo, se ha destinado un millón de euros al acondicionamiento de las pistas deportivas en todos los distritos. Esta iniciativa de mejora se puso en marcha el año pasado.