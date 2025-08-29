Manuel Carrasco, Bisbal, Aitana... Los Latin Grammy homenajean en Sevilla el legado musical de Andalucía

La Academia Latina de la Grabación, en colaboración con la Junta de Andalucía, presentará el próximo miércoles 10 de septiembre en Sevilla el evento Latin Grammy celebra: La Música de Andalucía, que tendrá lugar en el Cartuja Center CITE y que rendirá homenaje a algunos de los artistas andaluces "más influyentes", "leyendas, íconos y artistas que representan el pasado, presente y futuro". Este espectáculo contará con más de 20 actuaciones de los cantantes más reconocidos del panorama musical actual.

Según ha trasladado la Academia en una nota, el espectáculo destacará "la diversidad de géneros que florecen en Andalucía", desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más contemporáneas de la música latina, y reconocerá "la influencia perdurable de la comunidad en la música global".

De esta manera, el evento ya cuenta con varios artistas confirmados, entre los que figuran David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín e India Martínez, además de Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Lagartija Nick, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Ara Malikian, Kiki Morente y Lucía Ruibal, entre otros aún por anunciar.

Con respecto a la producción ejecutiva, esta corre a cargo de Macarena Moreno y el equipo de La Academia Latina de la Grabación, encabezado por Ayleen Figueras, mientras que la producción musical estará dirigida por Carlos Narea bajo la dirección musical de Pablo Cebrián.

Asimismo, el evento, presentado por la Junta de Andalucía y con el patrocinio de la marca de jamón ibérico Enrique Tomás, destinará los fondos recaudados al desarrollo musical andaluz.

Finalmente, la Academia ha comunicado que, junto a la Consejería de Turismo y Andalucía "se continúa celebrando la música latina en la región tras el éxito de los eventos Latin Grammy celebra: Paco de Lucía, en Cádiz, y la Latin Grammy Session, en Málaga, realizados el pasado año.