Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus

El nuevo sistema de videovigilancia instalado por el Ayuntamiento de Sevilla para controlar el acceso a los carriles bus-taxi ha dado sus frutos. Según ha adelantado Radio Sevilla y han confirmado fuentes municipales a este periódico, se han puesto 7.000 multas a vehículos desde que entraron estas cámaras en funcionamiento el pasado 4 de julio. Circular sin autorización por los carriles bus-taxi supone una multa de 260 euros, a la que se podrá añadir un recargo del 30% en caso de impago. La recaudación por las sanciones impuestas este verano podría superar por tanto el millón y medio de euros.

Este nuevo sistema de control está compuesto por once cámaras con lectores de matrículas conectados a los servidores municipales de tráfico, que tiene como objetivo mejorar la velocidad del transporte público y garantizar el uso adecuado de los carriles reservados. El presupuesto total del proyecto ascendió a 105.279,27 euros. Fuentes municipales consideran que este sistema ha supuesto una concienciación importante y una mejora en el flujo de los autobuses de Tussam.

Las cámaras están ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad: Paseo Colón esquina calle Dos de Mayo; Paseo Colón con Antonia Díaz; calle Arjona con Plaza de La Legión; Ronda Capuchinos con Carretera de Carmona; Recaredo con San Alonso de Orozco; Plaza Doña María de las Mercedes (acceso a Avenida Carlos V); Resolana con calle Feria; Enramadilla con Avión Cuatro Vientos; Torneo con Narciso Bonaplata; Torneo con Baños; y el Puente del Cachorro con la estación Plaza de Armas.

El Ayuntamiento busca priorizar el transporte colectivo frente al vehículo privado. Gracias a los carriles reservados se reducen las retenciones y los tiempos de viaje, y se mejora la velocidad comercial, la puntualidad y la capacidad del transporte público. La iniciativa sigue el modelo de otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Granada.

La ordenanza municipal establece que, además de los autobuses de Tussam y los taxis, también están autorizados a circular por estos carriles los autobuses de servicios regulares y discrecionales, el transporte escolar, los servicios especiales con pasajeros, así como motocicletas y ciclomotores. Con esta medida, el Consistorio pretende reforzar el cumplimiento de la normativa y mejorar la eficiencia de una red que actualmente cuenta con 46,9 kilómetros de carriles reservados.