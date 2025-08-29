Nueva promoción de VPO de alquiler en Sevilla: más de 90 pisos de madera se construyen en Valdezorras

Una nueva promoción de Viviendas de Protección Oficial para alquiler se está levantando en Sevilla. Concretamente, son 92 alojamientos en la barriada de Valdezorras y, como principal novedad, están fabricadas en madera.

El Consistorio hispalense incide, en una nota de prensa, que se trata de la primera promoción de vivienda protegida en Valdezorras y, además, pone en valor que se trata de una "construcción pionera en Andalucía", ya que incorpora sistemas innovadores en madera, "una técnica que combina sostenibilidad, confort y eficiencia energética".

Esta nueva promoción, con una inversión de 4,7 millones de euros por parte del Ayuntamiento, incluye 92 alojamientos protegidos que Emvisesa está construyendo en régimen de alquiler asequible en la calle Vereda de Poco Aceite. La actuación contempla una inversión total de 13 millones de euros, de los que el consistorio aporta 4,7 millones, lo que supone el 36% del presupuesto.

José Luis Sanz supervisa la construcción de la nueva promoción de VPO en Valdezorras / Ayuntamiento de Sevilla

La principal característica de estas construcciones es que tienen como material principal la madera, un elemento novedosos y poco habitual en este tipo de construcciones. El conjunto residencial contará con un total de 9.600 m² construidos, de los que 644 m² estarán destinados a zonas comunes que fomenten la convivencia vecinal. Entre estos espacios destacan salas de estudio, áreas de encuentro y convivencia, pensadas para reforzar la dimensión comunitaria del proyecto.

Los alojamientos de esta promoción, cuya entrega está prevista para marzo del año próximo, serán en régimen de alquiler asequible desde los 230 euros al mes a 492 euros. El gobierno de José Luis Sanz asegura que con esta nueva promoción, "refuerza su compromiso con el acceso a la vivienda, la cohesión territorial y el impulso de modelos constructivos que incorporan criterios de sostenibilidad y eficiencia energética".