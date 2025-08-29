La Paz hace historia: Concepción Rubio se convierte en la segunda hermana mayor de Sevilla

Concepción Rubio Picón se convertirá en la nueva hermana mayor de La Paz. La hasta ahora teniente de la corporación jurará su nuevo cargo el próximo jueves ante Nuestro Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz, después del fallecimiento del hermano mayor de la corporación, Manuel Recio. Rubio se convierte así en la segunda hermandad mayor en la historia de la Semana Santa sevillana, siguiendo el camino en el que fue pionera Maruja Vilches, en Los Javieres.

En un comunicado ofrecido por la hermandad en sus redes sociales, la Hermandad detalla que ha tenido que pedir una dispensa a la Autoridad Eclesiástica, para ampliar el plazo de la toma de posesión en 10 días por "el carácter extraordinario de este nombramiento y el contexto del periodo estival", ya que el acto tendría que haberse celebrado en el mes de agosto. Finalmente, y tras el visto bueno de la Junta de Gobierno y el director espiritual, la jura se realizará el próximo jueves a las 20:30.

El pasado 19 de junio la Hermandad de El Porvenir anunciaba "con profundo dolor" el fallecimiento de Manuel Recio, con tan solo 60 años y después de llevar un año en su cargo. De hecho, la Hermandad ha anunciado también por sus canales de comunicación que el próximo martes 2 de septiembre celebrarán una misa de réquiem para despedir por última vez al que ha sido su hermano mayor.

Una vida ligada a La Paz

Concha Rubio, como la conocen en El Porvenir, nació en Extremadura, pero su vida siempre ha estado muy ligada al barrio y a su Hermandad. Hija del que fuera hermano mayor de la corporación, Felipe Rubio, fue de las primeras nazarenas que cruzó las puertas de la parroquia de San Sebastián un Domingo de Ramos, ante el asombro de sus compañeros de tramo después de que la Hermandad aprobara la participación femenina en la estación de penitencia. Además de teniente, esta profesora jubilada de la Universidad de Sevilla ha ocupado los puestos de mayordomo y diputada de caridad.

La Hermandad de la Paz señala en el comunicado que ha emitido este viernes que también ha pedido una dispensa para retrasar la jura del cargo del nuevo teniente de hermano mayor, tras la vacante que genera la nueva hermana mayor. La Junta de Gobierno no ha dado todavía el nombre que tomará posesión, pero el acto se celebrará también durante el mes de septiembre. Llegado el momento, el nombramiento será anunciado a la Archidiócesis.

La nueva hermana mayor se enfrenta a uno de los proyectos más importantes de la historia de la Hermandad. En 2027 tendrá que estar terminado el nuevo palio de María Santísima de la Paz que, según detalló la corporación en su momento, deberá estrenarse en la Semana Santa de 2028.