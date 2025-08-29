Rancio revela el secreto de Sevilla: la tienda de vinilos más antigua de España

La música evoluciona al mismo ritmo que las nuevas tecnologías, pero los melómanos y coleccionistas siguen encontrando en los vinilos la forma más auténtica de conservar la esencia de las melodías. En Sevilla, todavía resisten establecimientos cargados de historia que se han convertido en verdaderos templos para quienes buscan ese sonido clásico.

En su nuevo capítulo, Julio Muñoz “Rancio” nos abre las puertas de Sevilla Record, la tienda de discos de vinilo más antigua de la ciudad. Entre sus estanterías es posible encontrar vinilos, CDs, pósters, pines y un sinfín de objetos de merchandising que transportan a otra época y se ha convertido en un icono de la ciudad. ¿Lo conocías?