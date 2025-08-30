Aumentan los radares en las carreteras de Sevilla: ya hay 68 controles de velocidad de la DGT

La Dirección General de Tráfico arranca el mes de septiembre incorporando un nuevo radar en la provincia de Sevilla que estará ubicado en la A-4, en el punto kilométrico 531. Con este son ya cuatro los controles de velocidad instalados en esta vía.

En total, con las últimas incorporaciones la provincia de Sevilla suma ya 68 controles de velocidad activos en sus autovías y carreteras nacionales con el objetivo de controlar el cumplimiento de los límites establecidos y contribuir a mejorar la seguridad vial. Buena parte de los siniestros registrados se deben a excesos por parte de los conductores.

Estos son los 68 radares que están en funcionamiento en la provincia de Sevilla y que se encuentran en puntos con más siniestralidad o donde se concentran más infracciones. Todos están debidamente señalizados y publicados oficialmente por la Dirección General de Tráfico.

1. Sevilla A-351 Radar Móvil 0.000 - 32.940 Ambos

2. Sevilla A-360 Radar Móvil 0.000 - 12.480 Ambos

3, Sevilla A-360 Radar Móvil 16.760 - 43.790 Ambos

4. Sevilla A-361 Radar Móvil 18.930 - 38.110 Ambos

5. Sevilla A-362 Radar Móvil 0.000 - 9.860 Ambos

6. Sevilla A-364 Radar Móvil 0.000 - 41.610 Ambos

7. Sevilla A-375 Radar Móvil 3.540 - 45.140 Ambos

8. Sevilla A-376 Radar Fijo 2.995 Decreciente

9. Sevilla A-376 Radar Fijo 1.97 Creciente

10. Sevilla A-376 Radar Fijo 22.8 Creciente

11. Sevilla A-380 Radar Móvil 13.870 - 40.280 Ambos

12. Sevilla A-388 Radar Móvil 0.000 - 36.410 Ambos

13.Sevilla A-394 Radar Fijo 6.055 Creciente

14. Sevilla A-4 Radar Fijo 484.238 Decreciente

15. Sevilla A-4 Radar Fijo 495.661 Creciente

16. Sevilla A-4 Radar Fijo 529.6 Creciente

17. Sevilla A-4 Radar Tramo 531 (1.680 m) Decreciente

18. Sevilla A-407 Radar Móvil 0.000 - 39.660 Ambos

19 Sevilla A-432 Radar Móvil 1.270 - 15.810 Ambos

20. Sevilla A-436 Radar Fijo 11.509 Creciente

21. Sevilla A-436 Radar Móvil 7.550 - 36.320 Ambos

22. Sevilla A-455 Radar Móvil 21.960 - 47.180 Ambos

23. Sevilla A-457 Radar Móvil 0.000 - 21.610 Ambos

24. Sevilla A-462 Radar Móvil 7.740 - 28.030 Ambos

25. Sevilla A-471 Radar Móvil 0.000 - 10.650 Ambos

26. Sevilla A-473 Radar Fijo 8.995 Decreciente

27. Sevilla A-474 Radar Móvil 7.740 - 19.150 Ambos

28. Sevilla A-476 Radar Móvil 0.000 - 19.100 Ambos

29. Sevilla A-49 Radar Fijo 0.5 Decreciente

30 Sevilla A-49 Radar Fijo 0.7 Creciente

31. Sevilla A-66 Radar Fijo 795.57 Creciente

32. Sevilla A-8005 Radar Fijo 5.818 Creciente

33. Sevilla A-8005 Radar Móvil 6.440 - 15.260 Ambos

34. Sevilla A-8006 Radar Móvil 11.840 - 21.780 Ambos

35. Sevilla A-8033 Radar Móvil 0.000 - 5.690 Ambos

36. Sevilla A-8057 Radar Fijo 0.46 Creciente

37. Sevilla A-8057 Radar Fijo 0.67 Decreciente

38. Sevilla A-8058 Radar Móvil 0.700 - 8.070 Ambos

40 Sevilla A-8058 Radar Fijo 10.17 Creciente

41. Sevilla A-8058 Radar Fijo 4.93 Creciente

42. Sevilla A-92 Radar Fijo 5.564 Decreciente

43. Sevilla A-92 Radar Fijo 5.579 Creciente

44. Sevilla A-92 Radar Fijo 10.895 Decreciente

45. Sevilla A-92 Radar Fijo 83.844 Decreciente

46. Sevilla A-92 Radar Fijo 0.797 Creciente

47. Sevilla A-92 Radar Fijo 0.8 Decreciente

48. Sevilla A-92 Radar Fijo 29.15 Decreciente

49. Sevilla N-433 Radar Móvil 35.770 - 61.350 Ambos

50 Sevilla N-433 Radar Fijo 38.5 Decreciente

51. Sevilla N-433 Radar Fijo 44.32 Decreciente

52. Sevilla N-630 Radar Móvil 808.800 - 810.760 Ambos

53. Sevilla N-IV Radar Móvil 558.440 - 571.080 Ambos

54. Sevilla N-IV Radar Móvil 571.080 - 585.410 Ambos

55. Sevilla N-IV Radar Tramo 573.367 (4.442 m) Decreciente

56. Sevilla N-IV Radar Tramo 577.809 (4.442 m) Creciente

57. Sevilla N-IV Radar Móvil 585.410 - 606.460 Ambos

58. Sevilla N-IV Radar Móvil 606.460 - 615.810 Ambos

59. Sevilla SE-020 Radar Fijo 2.738 Creciente

60. Sevilla SE-30 Radar Fijo 9.887 Creciente

61. Sevilla SE-30 Radar Fijo 11.106 Decreciente

62. Sevilla SE-30 Radar Fijo 11.114 Decreciente

63. Sevilla SE-30 Radar Fijo 0.446 Creciente

64. Sevilla SE-30 Radar Fijo 0.622 Decreciente

65. Sevilla SE-30 Radar Fijo 10.18 Decreciente

66. Sevilla SE-30 Radar Fijo 10.53 Creciente

67. Sevilla SE-3408 Radar Móvil 0.000 - 12.400 Ambos

68. Sevilla SE-5204 Radar Móvil 0.000 - 12.630 Ambos

Rádares más multones

El último informe de la Asociación de Automovilistas Asociados situó en la provincia de Sevilla algunos de los rádares más multones de España. Concretamente, el radar más activo se encuentra en la A-92, kilómetro 83, con 37.616 denuncias, superando las 33.849 registradas en 2023. Le siguen los cinemómetros de la A-4, km 495, con 27.029 multas (frente a 20.216 el año anterior), y el de la A-92, km 0, que ha sumado 21.160 denuncias, un notable aumento respecto a las 16.236 de 2023. En la SE-30, el radar situado en el km 10 ha descendido su actividad, pasando de 33.987 multas en 2023 a 17.236 en 2024. También destacan los radares de la A-4, km 529 y km 484, con más de 10.000 denuncias cada uno en 2024. Otros puntos de control relevantes incluyen la A-66 (km 795) con 9.541 sanciones, la A-92 (km 29 y km 5), y la N-433 (km 38). Aunque con cifras más modestas, también se han registrado miles de denuncias en la A-376, SE-30 (km 0), A-8057, A-436 y SE-40, consolidando a Sevilla como una de las provincias andaluzas con mayor vigilancia por exceso de velocidad.