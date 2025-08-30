Aumentan los radares en las carreteras de Sevilla: ya hay 68 controles de velocidad de la DGT
La SE-30 con siete rádares, la A-92 con 6 y la A-4 con cuatro son las vías con más controles de la DGT
La Dirección General de Tráfico arranca el mes de septiembre incorporando un nuevo radar en la provincia de Sevilla que estará ubicado en la A-4, en el punto kilométrico 531. Con este son ya cuatro los controles de velocidad instalados en esta vía.
En total, con las últimas incorporaciones la provincia de Sevilla suma ya 68 controles de velocidad activos en sus autovías y carreteras nacionales con el objetivo de controlar el cumplimiento de los límites establecidos y contribuir a mejorar la seguridad vial. Buena parte de los siniestros registrados se deben a excesos por parte de los conductores.
Estos son los 68 radares que están en funcionamiento en la provincia de Sevilla y que se encuentran en puntos con más siniestralidad o donde se concentran más infracciones. Todos están debidamente señalizados y publicados oficialmente por la Dirección General de Tráfico.
1. Sevilla A-351 Radar Móvil 0.000 - 32.940 Ambos
2. Sevilla A-360 Radar Móvil 0.000 - 12.480 Ambos
3, Sevilla A-360 Radar Móvil 16.760 - 43.790 Ambos
4. Sevilla A-361 Radar Móvil 18.930 - 38.110 Ambos
5. Sevilla A-362 Radar Móvil 0.000 - 9.860 Ambos
6. Sevilla A-364 Radar Móvil 0.000 - 41.610 Ambos
7. Sevilla A-375 Radar Móvil 3.540 - 45.140 Ambos
8. Sevilla A-376 Radar Fijo 2.995 Decreciente
9. Sevilla A-376 Radar Fijo 1.97 Creciente
10. Sevilla A-376 Radar Fijo 22.8 Creciente
11. Sevilla A-380 Radar Móvil 13.870 - 40.280 Ambos
12. Sevilla A-388 Radar Móvil 0.000 - 36.410 Ambos
13.Sevilla A-394 Radar Fijo 6.055 Creciente
14. Sevilla A-4 Radar Fijo 484.238 Decreciente
15. Sevilla A-4 Radar Fijo 495.661 Creciente
16. Sevilla A-4 Radar Fijo 529.6 Creciente
17. Sevilla A-4 Radar Tramo 531 (1.680 m) Decreciente
18. Sevilla A-407 Radar Móvil 0.000 - 39.660 Ambos
19 Sevilla A-432 Radar Móvil 1.270 - 15.810 Ambos
20. Sevilla A-436 Radar Fijo 11.509 Creciente
21. Sevilla A-436 Radar Móvil 7.550 - 36.320 Ambos
22. Sevilla A-455 Radar Móvil 21.960 - 47.180 Ambos
23. Sevilla A-457 Radar Móvil 0.000 - 21.610 Ambos
24. Sevilla A-462 Radar Móvil 7.740 - 28.030 Ambos
25. Sevilla A-471 Radar Móvil 0.000 - 10.650 Ambos
26. Sevilla A-473 Radar Fijo 8.995 Decreciente
27. Sevilla A-474 Radar Móvil 7.740 - 19.150 Ambos
28. Sevilla A-476 Radar Móvil 0.000 - 19.100 Ambos
29. Sevilla A-49 Radar Fijo 0.5 Decreciente
30 Sevilla A-49 Radar Fijo 0.7 Creciente
31. Sevilla A-66 Radar Fijo 795.57 Creciente
32. Sevilla A-8005 Radar Fijo 5.818 Creciente
33. Sevilla A-8005 Radar Móvil 6.440 - 15.260 Ambos
34. Sevilla A-8006 Radar Móvil 11.840 - 21.780 Ambos
35. Sevilla A-8033 Radar Móvil 0.000 - 5.690 Ambos
36. Sevilla A-8057 Radar Fijo 0.46 Creciente
37. Sevilla A-8057 Radar Fijo 0.67 Decreciente
38. Sevilla A-8058 Radar Móvil 0.700 - 8.070 Ambos
40 Sevilla A-8058 Radar Fijo 10.17 Creciente
41. Sevilla A-8058 Radar Fijo 4.93 Creciente
42. Sevilla A-92 Radar Fijo 5.564 Decreciente
43. Sevilla A-92 Radar Fijo 5.579 Creciente
44. Sevilla A-92 Radar Fijo 10.895 Decreciente
45. Sevilla A-92 Radar Fijo 83.844 Decreciente
46. Sevilla A-92 Radar Fijo 0.797 Creciente
47. Sevilla A-92 Radar Fijo 0.8 Decreciente
48. Sevilla A-92 Radar Fijo 29.15 Decreciente
49. Sevilla N-433 Radar Móvil 35.770 - 61.350 Ambos
50 Sevilla N-433 Radar Fijo 38.5 Decreciente
51. Sevilla N-433 Radar Fijo 44.32 Decreciente
52. Sevilla N-630 Radar Móvil 808.800 - 810.760 Ambos
53. Sevilla N-IV Radar Móvil 558.440 - 571.080 Ambos
54. Sevilla N-IV Radar Móvil 571.080 - 585.410 Ambos
55. Sevilla N-IV Radar Tramo 573.367 (4.442 m) Decreciente
56. Sevilla N-IV Radar Tramo 577.809 (4.442 m) Creciente
57. Sevilla N-IV Radar Móvil 585.410 - 606.460 Ambos
58. Sevilla N-IV Radar Móvil 606.460 - 615.810 Ambos
59. Sevilla SE-020 Radar Fijo 2.738 Creciente
60. Sevilla SE-30 Radar Fijo 9.887 Creciente
61. Sevilla SE-30 Radar Fijo 11.106 Decreciente
62. Sevilla SE-30 Radar Fijo 11.114 Decreciente
63. Sevilla SE-30 Radar Fijo 0.446 Creciente
64. Sevilla SE-30 Radar Fijo 0.622 Decreciente
65. Sevilla SE-30 Radar Fijo 10.18 Decreciente
66. Sevilla SE-30 Radar Fijo 10.53 Creciente
67. Sevilla SE-3408 Radar Móvil 0.000 - 12.400 Ambos
68. Sevilla SE-5204 Radar Móvil 0.000 - 12.630 Ambos
Rádares más multones
El último informe de la Asociación de Automovilistas Asociados situó en la provincia de Sevilla algunos de los rádares más multones de España. Concretamente, el radar más activo se encuentra en la A-92, kilómetro 83, con 37.616 denuncias, superando las 33.849 registradas en 2023. Le siguen los cinemómetros de la A-4, km 495, con 27.029 multas (frente a 20.216 el año anterior), y el de la A-92, km 0, que ha sumado 21.160 denuncias, un notable aumento respecto a las 16.236 de 2023. En la SE-30, el radar situado en el km 10 ha descendido su actividad, pasando de 33.987 multas en 2023 a 17.236 en 2024. También destacan los radares de la A-4, km 529 y km 484, con más de 10.000 denuncias cada uno en 2024. Otros puntos de control relevantes incluyen la A-66 (km 795) con 9.541 sanciones, la A-92 (km 29 y km 5), y la N-433 (km 38). Aunque con cifras más modestas, también se han registrado miles de denuncias en la A-376, SE-30 (km 0), A-8057, A-436 y SE-40, consolidando a Sevilla como una de las provincias andaluzas con mayor vigilancia por exceso de velocidad.
