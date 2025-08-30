Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento contabiliza ya 62 aves muertas en la laguna del Tamarguillo y sigue investigando las causas

El parque sigue cerrado aunque se ha permitido a los hortelano acceder a sus zonas de cultivo con la prevención de no acercarse al agua

Trabajos de los técnicos en el Tamarguillo

Trabajos de los técnicos en el Tamarguillo / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

El número de aves que han aparecido muertas en la laguna del Parque del Tamarguillo desde el pasado miércoles asciende ya a 62, una situación sin precedentes en los últimos años que ha llevado al Ayuntamiento a adoptar las máximas medidas de prevención a la espera de que se aclaren las causas. De momento, "no se descarta ninguna posibilidad".

Mientras las causas de estas muertes se aclaran, el Ayuntamiento mantiene el parque del Tamarguillo cerrado y sólo se ha permitido el acceso a los propietarios de los huertos urbanos pero con la recomendación de que no se acerquen a la laguna hasta que no esclarezcamos los hechos. Concretamente, se ha abierto el parque un par de horas para sus riegos.

"Queremos recalcar que desde el primer momento se ha activado un protocolo de seguimiento que incluye la recogida de ejemplares, el análisis de las aguas y la realización de necropsias para determinar con rigor las causas, mientras seguimos dando alimento a todas las aves del parque”, ha explicado la delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón.

Análisis de organismos oficiales y universidades

El cierre del parque tiene carácter exclusivamente preventivo y se mantendrá hasta contar con plenas garantías de seguridad para la ciudadanía y la fauna. El Consistorio informará de los resultados de las investigaciones a medida que estén disponibles.

Por ello, “en los próximos días seguiremos pendientes por si aumentan los casos, mientras se están realizando distintos análisis, tanto a las aves como al agua del estanque, en laboratorios especializados dependientes de organismos oficiales y universidades; entre ellos centros de referencia del Ministerio de Agricultura, la Universidad de Córdoba y clínicas veterinarias acreditadas. Estos estudios tienen plazos de respuesta distintos: algunos resultados podrán conocerse en los próximos días, mientras que otros requieren más tiempo de investigación. El Ayuntamiento informará de manera inmediata conforme se reciban los primeros informes preliminares”.

El Gobierno municipal recalca que todas las actuaciones se están llevando a cabo con criterios técnicos y científicos y con total transparencia. Por ello, la delegada ha concluido pidiendo a todos “responsabilidad y que se respete el trabajo de los profesionales municipales y de los expertos implicados en la investigación”.

TEMAS

