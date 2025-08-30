Una mujer muerta y dos heridos en un choque entre dos turismos en Carmona

Una mujer ha fallecido y otras dos personas, de las que no han trascendido datos, han resultado heridas en una colisión entre dos vehículos ocurrida esta madrugada en Carmona, según ha informado el 1-1-2.

El teléfono 1-1-2 gestionó varias llamadas, la primera de ellas a las 6:20 horas, en las que se avisaba de la colisión de dos vehículos en el kilómetro 50 de la carretera A-4 sentido Córdoba; en los avisos, uno de los testigos indicaba que uno de los coches había volcado, otro había chocado con el primero y se había producido un incendio.

De inmediato, el centro coordinador activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una mujer y han indicado que otras dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado heridas en este accidente y evacuadas a un centro hospitalario.