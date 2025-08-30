Sucesos
Una mujer muerta y dos heridos en un choque entre dos turismos en Carmona
El siniestro se produjo sobre las 06:20 horas, cuando varios ciudadanos alertaron al 112 de una colisión en la que había personas atrapadas y un vehículo en llamas
Una mujer ha fallecido y otras dos personas, de las que no han trascendido datos, han resultado heridas en una colisión entre dos vehículos ocurrida esta madrugada en Carmona, según ha informado el 1-1-2.
El teléfono 1-1-2 gestionó varias llamadas, la primera de ellas a las 6:20 horas, en las que se avisaba de la colisión de dos vehículos en el kilómetro 50 de la carretera A-4 sentido Córdoba; en los avisos, uno de los testigos indicaba que uno de los coches había volcado, otro había chocado con el primero y se había producido un incendio.
De inmediato, el centro coordinador activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras.
Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una mujer y han indicado que otras dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado heridas en este accidente y evacuadas a un centro hospitalario.
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla
- Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: 'La excedencia voluntaria no es como piensas
- Sevilla tendrá un nuevo radar que comenzará a multar en septiembre: esta es la ubicación exacta
- Arranca un nuevo residencial del barrio de Cruz del Campo: 104 viviendas de Metrovacesa desde 402.000 euros
- Nueva promoción de VPO de alquiler en Sevilla: más de 90 pisos de madera se construyen en Valdezorras