Una colombiana que reside en España revela la ciudad andaluza con la población más amable: "Quiero amigos de allí"

Millones de personas de todos los países del mundo visitan cada año Andalucía atraídos por su cultura, gastronomía, patrimonio e historia, pero si algo consigue enamorarles hasta el punto de desear volver una y otra vez al territorio es el carácter especial de su gente, su cercanía y esa forma de ser que les hace únicos. Una personalidad que ha llamado la atención de una creadora de contenido colombiana que reside en España y que ha señalado que en una ciudad andaluza están las personas más amables que ha encontrado nunca.

Laura Vargas es una 'influencer' de Colombia que reside en Madrid y que aprovecha el alcance de sus redes sociales, con miles de seguidores, para mostrar sus impresiones sobre España y los choques culturales que se ha encontrado aquí. Ha sido en uno de estos vídeos en el que ha explicado que existen unos ciudadanos que se han convertido en sus favoritos por su amabilidad y cercanía: los sevillanos.

Los más amables y divertidos, los sevillanos

"Yo quiero amigos de Sevilla y de las Islas Canarias", ha indicado la mujer sobre los dos territorios que le han conquistado por la forma de ser de sus habitantes. Tal y como ha explicado, esto se debe a que en Madrid trabaja en el área de medios de pago de una empresa, por lo que diariamente tiene que hablar con dueños de negocios de todo el país: "El 95% de esas personas son muy amables, mucha gente de Madrid, Barcelona, de muchos lugares, pero la gente más amable y dulce con la que hablo todos los días son los de Islas Canarios y los sevillanos", ha señalado.

En el caso de los vecinos de Sevilla, la joven ha recalcado que son los más "cercanos y divertidos". "La gente de Andalucía se parece mucho a la gente costeña, de Colombia, que es mi tierra. Se asemeja mucho a la cultura, la forma de ser, de hablar, de todo", ha afirmado.

Los sevillanos y su cercanía, uno de sus principales atractivos para esta colombiana

Tal y como ha asegurado, cuando se mudó a España tenía en su cabeza la idea de que los españoles eran más "directos" pero, al conocer a diversos usuarios de Sevilla, ha descubierto que también son personas "cercanas". "Pueden estar en medio de cualquier situación y son tan lindos, dulces, cercanos, amables y pacientes", ha añadido.

Una realidad que no solo ha detectado ella, sino que asegura que todo su entorno y sus compañeros de trabajo coinciden en esta impresión de que los andaluces y, en concreto, los sevillanos, son especiales: "Cuando hablamos con ellos, nos sentimos diferentes". Además, ha añadido: "Me da mucha curiosidad y me gustaría irme para allá y conocer a esa gente, son tan listos y me hacen sentir tan bien, que tienen un efecto en mí genial".