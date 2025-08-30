Las estafas informáticas se disparan en Sevilla: 10.000 delitos en seis meses

La criminalidad convencional ha descendido en el primer semestre de este año año en la provincia de Sevilla. Se han producido 39.238 infracciones penales lo que supone una caída del 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos por el Ministerio del Interior. Pero al mismo tiempo hay un tipo de delincuencia que no cesa de aumentar: los ciberdelitos están disparados. La tendencia es similar a la que se mantiene a nivel autonómico.

En el primer semestre del año 2023, el primero del que constan registros de delitos informáticos de forma segregada, se alcanzaron los 8.337 de los cuales 6.425 fueron estafas informáticas. La cifra creció en 2024. Y este año ha vuelto a aumentar por encima del 20%. En total, en el primer semestre de 2025 se han alcanzado las 11.723 infracciones informáticas, de las cuales 9997 son estafas.

De todos estos delitos informáticos, prácticamente la mitad se han registrado en Sevilla capital, con 4.779 estafas en el primer semestre y unas 700 infracciones penales de otras características.

El aumento es significativo y es el indicador que más crece en la evolución de las infracciones penales en la provincia de Sevilla en los últimos meses de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior. Se trata de un fenómeno que, en cualquier caso, se produce en términos similares a nivel autonómico o en otras provincias.

Hackeo de la plataforma Seneca

El caso más reciente fue el hackeo a la plataforma educativa Séneca del pasado lunes para modificar calificaciones. La investigación de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén, denominada operación Drawer, permitió detener a un hombre en Sevilla acusado de acceder de manera irregular a cuentas de docentes en Séneca y alterar calificaciones académicas.

La denuncia inicial fue presentada por un profesor del IES San Juan Bosco de Jaén, y los investigadores detectaron que hasta 13 docentes de distintas universidades andaluzas, incluidos responsables de elaborar los exámenes de Selectividad 2025, podrían haber visto vulnerados sus accesos.

Menos robos con violencia pero más sustracciones de coche

El balance de la provincia de Sevilla recoge una disminución general de los delitos de robos con violencia (-9,7%) o en establecimientos y domicilios (-13,1%), así como de las infracciones penales por tráfico de drogas (-6,7%). Sin embargo, hay un fenómeno que ha aumentado en términos generales en la provincia y de forma específica en Sevilla capital: las sustraciones de coches.

En el primer semestre de 2025 fueron sustraidos casi un millar de vehículos en toda la provincia de los cuales 680 lo fueron en la capital. Esto suupone un aumento respecto al año pasado de un 15% en la provincia en su conjunto y de más de un 23% en la capital.

El primer semestre se cerró cambién con un aumento de los homicidios en grado de tentativa (+8,8%) y de los delitos con lesiones (+10%). Sin embargo disminuyeron los delitos contra la libertad sexual con 320, lo que supone un 10% menos.