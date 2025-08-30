El laberinto de los estudiantes para alquilar piso en Sevilla: "Hay muy pocos y los precios están bastante altos"

Hace una década ser un estudiante de entre 18 y 22 años y buscar habitación para vivir en Sevilla ya era un juego de dificultad avanzada, pero de un tiempo a esta parte ha pasado a ser un rompecabezas sin casi solución, un laberinto con muy pocas salidas. Y con un precio caro, mucho más caro. Entonces lo normal era poder encontrar una habitación entre 175 y 200 euros al mes en La Macarena, Triana o Nervión, pero basta una búsqueda rápida en el portal Idealista para observar que estos ya brillan por su ausencia.

"Encontrar piso en Sevilla es casi imposible debido a que no hay. Hay muy pocos, los precios son súper elevados y después el piso no está nada bien comparado con el precio que tiene", resume a este periódico Cristina Navas, una de tantas estudiantes que se han visto este verano en la situación de buscar habitación. Ella va a empezar el grado de Odontología, y finalmente se ha decidido por una residencia.

José Manuel Barroso se encontró en su misma situación hace tres años, cuando empezó el grado de Periodismo en La Cartuja. Entonces ya se encontró precios de más de 200 euros para un piso de tres habitaciones. "Al principio fue complicado porque la oferta era escasa, pero al alejarnos de zonas frecuentadas por estudiantes sí encontramos más variedad", recuerda. Al final consiguieron uno por 237 euros por habitación al mes sin gastos incluidos, unos 711 en total, frente a otros que se iban a los 750 y 800 euros. "Nos pareció raro porque era lo que costaba el alquiler de una casa en nuestro pueblo, pero nos mentalizamos comparándolos con los de otros compañeros con peores condiciones", añade.

Precisamente Idealista ha publicado recientemente un informe sobre la situación actual del mercado de alquiler de habitaciones, donde Sevilla es excepción, y no para bien desde el punto de vista de los estudiantes interesados en encontrar piso. Según este análisis, la oferta de habitaciones en un piso compartido se ha incrementado en un 24% interanual en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, la capital andaluza es el único gran mercado donde la oferta ha caído, hasta un 5% en el último año.

En 43 capitales de provincia hay una mayor oferta de habitaciones disponibles, pero Sevilla lleva el camino inverso. Y eso que sigue siendo la cuarta con más oferta (3%), concentrando la mitad de habitaciones en alquiler de todo el país junto a Madrid (22% del total), Barcelona (14%) y Valencia (11%).

Y a que haya menos pisos se le suma una subida de precios del 7%. Es la mayor de los grandes mercados, de las ciudades más pobladas del país, en comparación con las subidas de Málaga (6%), San Sebastián (6%), Madrid (5%), Bilbao (3%), Valencia y Barcelona (1% en ambos casos).

Pese a todo, Sevilla no tiene un alquiler medio mensual (375 euros) tan alto como los de Madrid (527 euros), San Sebastián (475 euros), Palma (450 euros), Málaga y Pamplona (425 euros en ambos casos), Bilbao (412 euros) y Valencia (400 euros). Aunque con esta tendencia es cuestión de tiempo que la ciudad más poblada de Andalucía vaya escalando puestos.

El citado informe menciona otro indicador en el que Sevilla se sale de la norma: el número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido en un 2% en España y en todos los grandes mercados ha caído la competencia por habitación menos en Sevilla, donde ha crecido hasta un 48%, y en Alicante (8%).

"El alquiler nos ha subido 100 euros en tres años"

Barroso y sus dos compañeros afrontan su cuarto año en el mismo piso en el que comenzaron la carrera. Durante estos tres años, asegura que el precio que pagaban inicialmente mensualmente ha ido subiendo hasta alcanzar en total los 100 euros. "Ha crecido bastante. En apenas tres años llevamos 100 euros de incremento sin ninguna mejora en el piso", explica.

Pero es tal la aventura de ponerse a buscar habitación hoy en día, teniendo que pasar por castings prácticamente, presentando la matrícula de la universidad, avales y extractos bancarios de los padres, o fianzas elevadas, que muchos optan por acogerse a 'mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer'. "Valoramos estar en el piso en el que estamos y por supuesto denegamos completamente tener que buscar otro piso diferente, en otra zona y con otras calidades y demás. Preferimos pagar eso a tener que estar rondando por otros barrios", reconoce este estudiante de Periodismo.

Un problema más de un debate mayor, el acceso a la vivienda

La dificultad para encontrar un piso en alquiler cuando tienes menos de 25 años y dependes totalmente de becas o del poder adquisitivo familiar es uno de los problemas principales que conforman el gran debate, el complicado acceso de los jóvenes a la vivienda.

El pasado mes de abril, cerca de tres mil personas se manifestaron en Sevilla contra la especulación y el alza de precios de los pisos. "Ya no hay pisos para estudiantes ni en Cerro Amate", se escuchaba gritar. Vera Noreña, Miguel Morales y Sofía Sulis, estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide y presentes en aquella marcha, exponían a este periódico que, al final, ellos son los que están "en una situación muy precaria": "Primero por jóvenes y luego por estudiantes, es muy complicado conseguir un piso por cómo han subido los precios y porque las residencias de estudiantes han subido muchísimo aprovechando la burbuja inmobiliaria".

A los pisos en alquiler hay que sumar las residencias de estudiantes. Como han transmitido algunas de ellas a El Correo de Andalucía, cada año hay más plazas, más ocupación y precios más altos. Muchas superan ya los 1.000 euros en algunas de sus habitaciones. Otra pieza más de un puzzle que ahora mismo tiene difícil solución, porque la burbuja no hace más que crecer.