Andalucía
La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla
Retenciones en la AP-4 y restricciones al tráfico pesado en la N-4 complican la circulación entre Sevilla y Cádiz
La operación de tráfico del cierre del verano continúa y en la mañana de este sábado 30 de agosto está dejando varias incidencias en las principales vías que conectan Sevilla con Cádiz, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la AP-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan, se registra una retención de seis kilómetros por circulación irregular entre los puntos kilométricos 57 y 42, en sentido decreciente hacia Sevilla capital.
Por otro lado, en la N-4 se han establecido restricciones temporales al tráfico pesado entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el tramo comprendido entre el kilómetro 573, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), y el 627, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en sentido creciente hacia Cádiz.
A estas complicaciones se suma un obstáculo fijo en la AP-4, a la altura del kilómetro 33,8 en Trajano (Sevilla), donde permanece cerrado el arcén en sentido creciente hacia Cádiz.
Incidencias en la A-49
Además, la Dirección General de Tráfico ha informado de un obstáculo fijo en la A-49, a la altura del kilómetro 20,7, en el término municipal de Huévar del Aljarafe, en sentido decreciente de la kilometración hacia Sevilla. La incidencia mantiene estrechado el carril derecho, lo que está provocando complicaciones en la circulación y retrasos puntuales en este tramo de la autovía.
Accidente en la A-92 a su paso por Cijuela
La colisión entre varios vehículos este sábado en la A-92 está provocando retenciones de unos cinco kilómetros a la altura del municipio de Cijuela (Granada).
El accidente ha tenido lugar sobre las 13.20 horas, según han señalado desde Tráico. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de la colisión múltiple ocurrida en la citada vía, sentido Granada. Al parecer, según los alertantes se trata de una colisión de, al menos, tres vehículos sin que consten heridos.
De inmediato, hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Por el momento, se mantienen unos cinco kilómetros de retenciones.
Consejos de la DGT
El periodo de máxima intensidad de tráfico se prolongará este viernes hasta el mediodía. Para el regreso del domingo se prevén retenciones entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche.
La DGT recomienda extremar la precaución y consultar los canales oficiales antes de emprender el viaje.
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla
- Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: 'La excedencia voluntaria no es como piensas
- Sevilla tendrá un nuevo radar que comenzará a multar en septiembre: esta es la ubicación exacta
- Arranca un nuevo residencial del barrio de Cruz del Campo: 104 viviendas de Metrovacesa desde 402.000 euros
- Nueva promoción de VPO de alquiler en Sevilla: más de 90 pisos de madera se construyen en Valdezorras