La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla

La operación de tráfico del cierre del verano continúa y en la mañana de este sábado 30 de agosto está dejando varias incidencias en las principales vías que conectan Sevilla con Cádiz, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la AP-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan, se registra una retención de seis kilómetros por circulación irregular entre los puntos kilométricos 57 y 42, en sentido decreciente hacia Sevilla capital.

Por otro lado, en la N-4 se han establecido restricciones temporales al tráfico pesado entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el tramo comprendido entre el kilómetro 573, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), y el 627, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en sentido creciente hacia Cádiz.

A estas complicaciones se suma un obstáculo fijo en la AP-4, a la altura del kilómetro 33,8 en Trajano (Sevilla), donde permanece cerrado el arcén en sentido creciente hacia Cádiz.

Incidencias en la A-49

Además, la Dirección General de Tráfico ha informado de un obstáculo fijo en la A-49, a la altura del kilómetro 20,7, en el término municipal de Huévar del Aljarafe, en sentido decreciente de la kilometración hacia Sevilla. La incidencia mantiene estrechado el carril derecho, lo que está provocando complicaciones en la circulación y retrasos puntuales en este tramo de la autovía.

Accidente en la A-92 a su paso por Cijuela

La colisión entre varios vehículos este sábado en la A-92 está provocando retenciones de unos cinco kilómetros a la altura del municipio de Cijuela (Granada).

El accidente ha tenido lugar sobre las 13.20 horas, según han señalado desde Tráico. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de la colisión múltiple ocurrida en la citada vía, sentido Granada. Al parecer, según los alertantes se trata de una colisión de, al menos, tres vehículos sin que consten heridos.

De inmediato, hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Por el momento, se mantienen unos cinco kilómetros de retenciones.

Consejos de la DGT

El periodo de máxima intensidad de tráfico se prolongará este viernes hasta el mediodía. Para el regreso del domingo se prevén retenciones entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche.

La DGT recomienda extremar la precaución y consultar los canales oficiales antes de emprender el viaje.