Las residencias universitarias de Sevilla, llenas para empezar el curso y con precios de más de 1.000 euros al mes

"Estamos llenos", responden al otro lado del teléfono desde la residencia de estudiantes Camplus Sevilla, situada en el corazón del Campus de Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla (US). Sus 211 plazas oscilan desde una habitación doble por 850 euros al mes hasta una habitación individual premium con terraza y cocina por 1.140 euros mensuales. Pero, pese a unos precios que están por encima de la media (entre 670-890 euros/mes), ya no cabe nadie más. La reducción de la oferta de pisos de alquiler para estudiantes y la consecuente subida de los precios están impulsando, en parte, a las residencias universitarias como una opción muy interesante para los jóvenes de cara a vivir durante el curso académico. Las clases comienzan oficialmente el 8 de septiembre en algunas facultades, por lo que a aquel que aún busque habitación le toca armarse de paciencia y telefonear a contrarreloj.

Entre residencias y colegios de mayores, Sevilla ofrece más de 40 alternativas para alojarse, superando las 7.000 plazas, según datos de las consultoras JLL y Savills. Al paisaje residencial se han sumado recientemente otros dos edificios en La Cartuja y la tendencia va en aumento, creciendo en mil plazas aproximadamente de año a año. La última encuesta realizada por Savills revela, además, que a nivel internacional las residencias han superado a las viviendas en alquiler a nivel de atractivo para los inversores.

Casos como el de Cristina Navas están a la orden del día, aquellos que empiezan a ver más interesante la opción de una residencia. Ella empieza a estudiar Odontología este año en Sevilla y, como otros tantos jóvenes, se debatía entre irse a un piso o no. "Encontrar piso es casi imposible, hay muy pocos, y los precios son muy elevados. Encima, el piso después no está bien comparado con el precio que tiene, y tener que compartirlo con gente que no conocía de nada no me convencía", explica a El Correo de Andalucía. "Este primer año voy a una residencia para conocer gente y ya el segundo me plantearé ir a un piso. En una residencia la calidad la estás pagando pero en un piso no tiene nada que ver", añade.

La residencia pública Rector Ramón Carande y el Colegio Mayor Hernando Colón ya tienen todas las plazas ocupadas para este curso

Aunque como todo, también existen ejemplos opuestos. Elena González, que cursa 4º de Periodismo, llevaba tres años en una residencia, pero este curso la subida ya era de 100 euros con respecto a la primera oferta que aprovechó. "Era un poco agobio porque hay muchos pisos antiguos, pero en tres semanas conseguimos uno. Es verdad que hay pisos muy baratos y algunos más caros, pero en comparación con la residencia todo te resulta barato".

La demanda está creciendo anualmente, como confirman a este periódico desde diversas residencias de estudiantes consultadas, y a estas alturas muchas rozan el lleno. Es el caso de las públicas. La US ofrece 481 plazas para este curso, repartidas entre la Resa Rector Ramón Carande (190), la Residencia Universitaria Rector Estanislao del Campo (250), y el Colegio Mayor Hernando Colón (41 plazas). Y dos de ellas ya están ocupadas al 100%. La Ramón Carande, que varía desde los 298 a los 688 euros mensuales, y el Hernando Colón, con una matrícula de 700 euros y una cuota mensual de 725 euros, ya no tienen plazas libres. En el caso de la Rector Estanislao del Campo, con precios desde los 588,89 hasta los 1022,22 euros, la ocupación es del 16,4%.

La Diputación de Sevilla también aloja a unos 515 alumnos en sus tres residencias, Blanco White, Pino Montano y Sevilla Activa. Y el Complejo Universitario Flora Tristán (Pablo de Olavide) ofrece hasta 170 plazas en 85 viviendas. Los servicios ofertados por todas estas residencias, al igual que los de las privadas, son prácticamente los de un hotel de lujo. Los estudiantes se pueden encontrar comedores, gimnasios, salas de ocio con televisión, Internet, aparcamiento para vehículos, o pistas deportivas.

Residencia de estudiantes Palm Studios en Sevilla / Jorge Jiménez

"Es el curso que más ocupación vamos a tener"

Más plazas, más demanda, más ocupación, y precios más altos. Es el bucle en el que se están moviendo las residencias de estudiantes de Sevilla en los últimos años. "Llevamos una tendencia al alza desde 2022, pero lo de este año ha sido un aluvión, no lo esperábamos. Abrimos el plazo en febrero, primero para los que renuevan y luego para público general, y va a ser sin duda el curso en el que más ocupación vamos a tener", cuentan a este periódico desde la residencia de estudiantes LIV Student Sevilla, que se encuentra en Viapol. Ya han ocupado el 80% de las 700 plazas que ofertan, que varían desde los 735 hasta los 945 euros al mes, unos precios que ha ido subiendo incluso este mismo año porque la demanda también va en aumento.

Residencia de estudiantes XIOR / Jorge Jiménez

En la residencia Camplus de Reina Mercedes ya están "completos". En su caso, también ha subido el precio progresivamente en los últimos años, "no solo por la demanda, también por la subida de precios en general. Ha habido que ir ajustándolos". Igual que Xior, de la avenida de la Palmera, que asegura estar al 99% completa para el curso completo. "Normalmente siempre estamos llenos, todos los años tenemos mucha demanda", cuentan desde esta residencia, que también confirma una subida de precios recientemente en sus habitaciones, que van desde los 470 hasta los 735 euros al mes.

La residencia Nido El Porvenir, aunque tiene una menor ocupación, también confirma esta tendencia: "Tenemos más que el año pasado y los precios también están subiendo año a año". Sus habitaciones varían desde los 639 euros al mes en apartamentos de dos camas hasta los 1.155 de un estudio premium con baño, cocina privada o limpieza.

Precios que superan los 1.000 euros al mes

La complicada situación de la vivienda para los jóvenes en España, y en Sevilla, también afecta a las residencias de estudiantes, con precios cada vez menos asequibles. Un alto porcentaje tiene un suelo de precios en torno a los 400 y 500 euros mensuales, mientras que hay habitaciones que superan hasta los 1.000 euros al mes como techo.

Entre las más caras están las residencias de Yugo. La de la Palmera, Palm Studios, oscila entre los 892 euros en un estudio estándar hasta los 1.200 en un estudio lux o ejecutivo. La de Cartuja va desde los 765 hasta los 845 y las habitaciones de Bermejales cuestan 688 euros mensuales.

Las habitaciones de Nido El Porvenir alcanzan los 1.155 euros, las de Malpa Students Home en las calles Castilla y Manuel Siurot llegan hasta los 1.025 euros al mes, y las del Colegio Mayor Careu cuestan hasta 1.040 en una habitación individual con baño. Otras como la Odalys Campus La Cartuja, Celestino Mutis, Livensa Living Sevilla, Santa Ana, Amro Sevilla, Rectora Rosario Valpuesta o Stephouse Sevilla Carande rondan como máximo entre los 600 y 900 euros mensuales. También hay habitaciones de menos de 500 euros, pero escasean y es difícil encontrarlas.

Con la subida de precios de los alquileres, no son pocos los estudiantes que ya valoran si a igualdad de coste les compensa más la calidad de las residencias. La demanda crece, y las residencias y los fondos de inversión lo saben, impulsándose el sector.