La Ross estrena temporada el 4 de septiembre con un concierto divulgativo con entradas a 15 euros

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) inicia su nueva temporada el jueves 4 de septiembre en el Teatro de la Maestranza con un programa consagrado a Gustav Mahler que lleva por título Mahler y la belleza. El concierto, que forma parte del ciclo Feeling ROSS, permitirá los aficionados disfrutar de "uno de los compositores más apasionantes del último siglo". La batuta estará en manos de la maestra gaditana Irene Delgado Jiménez y contará con la participación de la mezzosoprano Alicia Naranjo, ganadora del Premio ROSS en el Certamen de Nuevas Voces de Sevilla 2024.

El concierto tiene un marcado tono divulgativo ya que la directora Irene Delgado-Jiménez, ofrecerá explicaciones en vivo que facilitarán a los asistentes las claves necesarias para disfrutar aún con mayor profundidad las tres sinfonías completas programadas en la temporada. Además se trata de un evento con precios populares: las entradas cuestan 15 euros.

El programa se abrirá con Blumine, una delicada página orquestal de juventud que Mahler concibió inicialmente como parte de su Primera Sinfonía. A continuación sonará Lieder eines fahrenden Gesellen, el primer gran ciclo de canciones que Mahler escribió inspirado en su propia experiencia vital con el amor no correspondido. Continuará con Urlicht, el cuarto movimiento de la Sinfonía nº2 Resurrección. Esta pieza, combina una profunda espiritualidad con una sencillez conmovedora, y funciona como antesala de la grandiosidad final de la sinfonía.

Como colofón, el público podrá escuchar el célebre Adagietto de la Sinfonía nº5, una de las páginas más emblemáticas del compositor y el Rondo-Finale de la misma sinfonía, un movimiento de energía desbordante en el que Mahler despliega todo su poder sinfónico y cierra la obra con un estallido de vitalidad y esperanza.

Programa a Mahler

Este concierto anticipa además el protagonismo del gran compositor austriaco en la nueva temporada de la ROSS, en la que también se interpretarán la Sinfonía 3, Sinfonía nº5 en el séptimo programa de abono y la Sinfonía nº6 Trágica en el decimocuarto. La iniciativa se completará con un ciclo de actividades divulgativas titulado Mahler y la belleza que incluye dos conferencias impartidas por el maestro Lucas Macías, coincidiendo con los conciertos de Mahler que él mismo dirigirá dentro del ciclo Sinfónico.

También está programado otro ciclo de conferencias comisariadas por el compositor y catedrático Alberto Carretero durante el mes de mayo de 2026, acompañando a la Sinfonía Trágica, con la participación de distintas personalidades del mundo musical. De esta forma, se ofrece al público un recorrido formativo destinado a profundizar en la riqueza del sinfonismo postromántico.