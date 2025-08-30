Un turista francés visita Sevilla y estalla con la cocina típica española: “Es terrible”

"Es terrible". Así de rotundo se ha mostrado Herco, un creador de contenido francés que se encuentra de visita por Sevilla, sobre uno de los mayores tesoros no solo de la provincia hispalense sino de todo el país, reconocido por el mundo entero: su gastronomía.

El turista francés ha utilizado el altavoz que suponen sus redes sociales, en las que acumula cientos de miles de seguidores, para mostrar su experiencia en Sevilla y, en concreto, probando sus restaurantes y sus platos "típicos", tras lo que ha asegurado que España es "el peor destino para comer".

"No se come bien aquí", ha afirmado el joven, que ha indicado que su intención era probar comida "típica de aquí", pero que se ha visto defraudado con el resultado: "Acabo comiendo carne en salsa y patatas fritas". "La ensaladilla rusa es una ensalada de patatas con surimi, mayonesa encima y un poco de albahaca", ha añadido en un vídeo que se ha convertido en viral en apenas unas horas.

Junto a esto, el turista ha degustado un plato de queso de cabra y mermelada de higos, y otro de camembert frito con salsa de tomate, de los que ha recalcado que "no me ha gustado". "Lo he intentado, pero no he podido encontrar nada en absoluto", ha añadido.

Las redes arden tras las quejas de este turista a la gastronomía de Sevilla

Una situación que no ha pasado desapercibida para los ciudadanos tanto residentes en España como de otras ciudades del mundo que han podido degustar la cocina tradicional española, que han asegurado que "comiste en una trampa para turistas. Nunca he comido eso en España".

"Croquetas, bravas, tortilla de patatas, gazpacho, paella y arroces, pulpo a la gallega, espetos, estofados, bacalao a la vizcaína", ha señalado una usuaria sobre la larga listas de especialidades que se pueden degustar por todo el país, que también ha indicado que el problema de este joven es que ha acudido a "restaurantes turísticos". "Pásate a las tapas. Croquetas, patatas bravas, una buena sangría y embutidos, hay algo para todos los gustos", le ha aconsejado otro.