Vuelta al cole: estos son los centros comerciales que abren este domingo 31 de agosto en Sevilla y la provincia

El último día de vacaciones cae en domingo este año por lo que muchas personas aprovecharán para apurar lass compras de la vuelta al curso o llenar el frigorífico de víveres para comenza septiembre con buen ritmo.

Si eres de los que se quedan en Sevilla, o bien vuelves de vacaciones, hay planes que se pueden hacer mientras otros disfrutan fuera de la ciudad. Una opción que nunca falla y que, además, tiene aire acondicionado, son los centros comerciales.

Aunque por lo general estos espacios cierran los festivos, este domingo 31 de agosto hay centros comerciales que abren sus puertas y se presentan como una opción de ocio para los sevillanos. Estos son algunos ejemplos, en Sevilla capital y la provincia, que abren sus puertas este viernes.

LOS ARCOS. El Centro Comercial Los Arcos está situado en Sevilla capital, en la Avenida de Andalucía, S/N. Teléfono: 954 676 005. Abre el domingo 31de agosto de 10:00 a 22:00 horas.

CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA. El Centro Comercial Torres Sevilla se ubica en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2, de Sevilla capital, junto al rascacielos de Torre Sevilla Teléfono: 649 737 825. Los comercios abren el domingo 31de agosto, de 10:00 a 22:00 horas. Y la zona derestauración, de 10:00 a 00:30 horas.

EL CORTE INGLÉS NERVIÓN. El Centro Comercial de El Corte Inglés de Nervión está en Sevilla capital, en la calle Luis Montoto, 122-128. Teléfono: 954 571 440. Abre el domingo 31de agosto de 11:00 a 21:00 horas.

EL CORTE INGLÉS PLAZA DEL DUQUE. Este Centro Comercial decano de la marca en Sevilla está ubicado en el Centro de Sevilla, en la Plaza del Duque de la Victoria, 8. Teléfono: 954 597 010. Abre el domingo 31de agosto de 11:00 a 21:00 horas.

LAGOH SEVILLA. El Centro Comercial Lagoh Sevilla está en la Av. de Palmas Altas, 1, de Sevilla capital. Teléfono: 955 604 554. Todo el centro comercial estará abierto el domingo 31de agosto. El horario de las tiendas es el habitual, de 10:00 a 22:00 horas y el de restauración de 12:00 a 00:00 horas.

NERVIÓN PLAZA. El Centro Comercial Nervión Plaza está situado en la calle Luis de Morales, 2 de Sevilla capital. Teléfono: 954 989 131. Abre el domingo 31de agosto de 12:00 a 20:00 horas y, como es habitual, la zona de ocio y restauración estará abierta de 09:00 a 01:00 horas.

ALESTE PLAZA (ALCAMPO). El centro Comercial Aleste Plaza, el Alcampo de Sevilla Este está situado en la calle Periodista José Antonio Garmendia, 3, Sevilla capital. Teléfono: 954 478 160. Abre el domingo 31de agosto, de 10:00 a 22:00 horas -Alcampo abre desde las 09:00-.

ALCAMPO TAMARGUILLO. El centro comercial Alcampo Tamarguillo está situado en la Ronda del Tamarguillo, 27, de Sevilla. Teléfono: 954 92 22 77. Abre el domingo 31de agosto, de 10:00 a 22:00 horas -Alcampo abre desde las 09:00-.

CARREFOUR MACARENA. El hipermercado Carrefour Macarena está ubicado en la Ronda Urbana Norte, s/n en Sevilla capital. Teléfono: 914 908 900. Abre el domingo 31de agosto de 10:00 a 22:00 horas.

CARREFOUR SAN PABLO. El hipermercado Carrefour San Pablo se ubica en la Calle José Jesús García Díaz, 1, de Sevilla. Teléfono: 914 908 900. Abre el domingo 31de agosto de 10:00 a 22:00 horas.

CARREFOUR CAMAS ALJARAFE. El hipermercado Carrefour Camas Aljarafe está situado en la calle Poeta Muñoz San Román, s/n, de Camas (Sevilla). Teléfono: 914 908 900. Abre el domingo 31de agosto de 10:00 a 22:00 horas.

CARREFOUR MONTEQUINTO. El hipermercado Carrefour Montequinto está situado en la Carretera de Utrera, km. 1, Montequinto (Dos Hermanas). Teléfono: 914 908 900. Al igual que los demás Carrefour de Sevilla y provincia: Abre el domingo 31de agosto de 10:00 a 22:00 horas.

CC AIRESUR. El Centro Comercial Airesur está en la Carretera Castilleja de la Cuesta-Tomares, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Teléfono: 954 169 297. Abre el domingo 31de agosto. La apertura de la zona comercial es de 10:00 a 22:00 horas y de restauración, de 10:00 a 23:00 horas.

IKEA. El centro comercial Ikea está ubicado en la Autovía Sevilla - Huelva, Salida 2, Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Junto al centro Comercial Airesur. Teléfono: 900 400 922. Abre el domingo 31de agosto de 10:00 a 22:00 horas.

SEVILLA FASHION OUTLET. El Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet se ubica en el Polígono Industrial Los Espartales, A4, KM 531, San José de la Rinconada (Sevilla). Abre el domingo 31de agosto de 10:00 a 22:00 horas.

PARQUE GUADAÍRA. El Centro Comercial Parque Guadaíra está situado en la Autovía A-92, Salida 7, Av. Príncipe de Asturias, 1, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 607 710. Abre el domingo 31de agosto de 10:00 a 22:00 horas.

CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES. El Centro Comercial Los Alcores está en la autovía A-92, Km. 8.8. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 610 761. Abre el domingo 31de agosto. La apertura del área comercial es de 10:00 a 22:00 horas y de restauración, hasta las 01:00 horas.

METROMAR. El centro Comercial Metromar está en la Avenida de los Descubrimientos, S/N, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: 955 089 849. Abre el domingo 31de agosto. El horario de apertura es de 10:00 a 22:00 horas

VEGA DEL REY. El parque Comercial Vega del Rey está ubicado en la Glorieta Gaviño, 4, Camas (Sevilla). Es también una de las zonas comerciales que abre en la provincia de Sevilla el 12 de octubre, de 10 a 22 horas. Abre el domingo 31de agosto, de 10:00 a 22:00 horas.

WAY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Way Dos Hermanas está en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, 1, Dos Hermanas (Sevilla). Teléfono: 955 14 73 73. No abre el festivo.

SEVILLA FACTORY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Sevilla Factory Dos Hermanas está en Dos Hermanas (Sevilla), en la Avenida 4 de diciembre. Teléfono: 954 727 772. No abre el festivo.