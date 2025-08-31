La Alameda de Hércules en imágenes: de laguna en extramuros a la gran plaza pública del Centro de Sevilla

La Alameda de Hércules es un gran paseo arbolado ubicado en el Casco Antiguo de Sevilla. Su evolución urbanística es un reflejo de la ciudad a lo largo de las últimas décadas. Este año, el Ayuntamiento de Sevilla ha encargado un concurso de ideas entre profesionales de arquitectura para definir una reurbanización completa y un nuevo diseño para las próximas décadas.

Es el momento de mirar al pasado a través del archivo de la hemeroteca del Ayuntamiento de Sevilla y recordar la evolución de uno de los espacios más relevantes del Centro histórico de la ciudad desde el punto de vista social, patrimonial y urbanístico que comenzó como una laguna donde se acumulaba agua del río Guadalquivir.

Una familia posa ante las columnas de Hércules y Julio César en la Alameda de Hércules / ICAS SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Caparró

En 1574 se decidió acometer su completo saneamiento. Las obras consistieron primero en el desecamiento de la laguna rellenándola con escombros y tierras. Se plantaron numerosos árboles, la mayoría álamos blancos, que favorecían este proceso y que además de darle nombre al nuevo espacio urbano contribuirían a crear un gran paseo, convirtiendo la antigua laguna en el primer gran jardín público de la ciudad.

Durante el siglo XIX la "Alameda vieja" va a ser desplazada de su condición de lugar de encuentro preferido por las clases acomodadas de la ciudad en favor de aquélla otra, concentrando a su alrededor a una población más modesta y humilde. Del viejo comercio del agua y sus característicos quioscos de bebidas, se pasará a otros menos saludables y se producirá una degradación tanto de la vida como del propio espacio urbano que ha presidido gran parte del pasado siglo.

No es hasta entrado el siglo XXI cuando se acomete la transformación más revolucionaria. En diciembre de 2008 concluyeron las obras de remodelación, que extinguirían los restos del jardín histórico. Se estableció la restricción del tráfico privado y la eliminación del característico albero que había cubierto el pavimento durante siglos. Se prescindió también de las verjas que protegían los pedestales de las columnas (repuestas en 2023) y se completó el espacio con la instalación de bancos de obra y varios surtidores de agua.

Ahora, encara un nuevo proceso de transformación cuyo diseño está en manos de los profesionales de arquitectura que se presenten al concurso de ideas que ha organizado el Ayuntamiento de Sevilla.