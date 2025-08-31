Aviso a los conductores: un nuevo radar comienza a multar este lunes en Sevilla

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado un nuevo radar en la carretera A-4 durante el mes de agosto que comenzará a sancionar oficialmente a partir de septiembre, una vez finalizado el periodo de prueba de un mes. Durante este tiempo, los conductores que han superado el límite de velocidad en los tramos controlados por este radar han recibido una carta informativa, notificándoles que han sido detectados circulando a una velocidad superior a la permitida.

Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, el pasado 4 de agosto se anunció la puesta en funcionamiento de nuevos cinemómetros: siete radares fijos y 25 de tramo, distribuidos en carreteras de diversas comunidades autónomas, como Extremadura, Castilla y León, Madrid, Canarias, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Entre estos dispositivos, uno se encuentra en la provincia de Sevilla, concretamente en la A-4, donde se ha instalado un radar de tramo entre los kilómetros 532+675 y 531+000, en sentido decreciente (dirección Córdoba).

Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en las carreteras, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones han sido facilitadas a los operadores de navegación para su incorporación en los sistemas GPS.

Esta medida se enmarca en una nueva edición de las campañas específicas de control impulsadas por la DGT, centrada en esta ocasión en la vigilancia de la velocidad, considerada uno de "los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial".

Además, la instalación de este radar forma parte del Plan previsto para 2025 que contempla la puesta en funcionamiento de 122 nuevos puntos de control de velocidad, con el objetivo de "reducir no solo el número de siniestros mortales, sino también el de personas heridas de gravedad".

La DGT ha recordado que "la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil es reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves son las lesiones producidas a consecuencia de éste".

Asimismo, ha incidido en que, según el Informe Temático de Seguridad Vial sobre Velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021, entre el 10% y el 15% de todos los accidentes, y hasta el 30% de los accidentes mortales, están directamente relacionados con el exceso de velocidad o una velocidad inadecuada a las condiciones de la vía.