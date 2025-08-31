La historia de Brígida Maldonado: la primera regenta de una imprenta en Sevilla

En plena expansión de la imprenta por toda Europa, la familia Cromberger, portadora del secreto de los tipos móviles, se instaló en Sevilla. Jacobo Cromberger asentó su negocio y su familia en España, legado que adoptó su hijo Juan Cromberger, con quien Brígida Maldonado, protagonista de esta historia, se casó y tuvo nueve hijos.

Varios documentos custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, recogen un poder notarial firmado por "la triste Brígida Maldonado", fechado en mayo de 1541. Por lo tanto podríamos aventurarnos a imaginar que su vida desde entonces no fue un camino de rosas, con la misión de mantener el esplendor editorial de su familia política y criar su agrandada descendencia, todos ellos menores de edad, en pleno siglo XVI.

Algo debía traer aprendido de serie la pionera impresora, nacida en el seno de una familia de libreros en salamanca, los Carón. Durante sus años a cargo, Brígida Maldonado emprendió numerosos negocios de venta e impresión de libros, consiguiendo mantener el renombre de la empresa editorial Cromberger.

Tal y como escribió Clive H. Griffin, profesor emérito de la Universidad de Oxford en el número 40 de la revista Andalucía en la Historia esta pionera "se mostró innovadora y emprendedora" entre otras acciones, publicó varios best-sellers, entre los que figuran traducciones de Erasmo de Rotterdam y obras de Juan de Cazalla y Constantino Ponce de la Fuente; adoptó nuevas estrategias comerciales, como la publicación de ediciones desglosables; contrató a otros talleres para que imprimieran ediciones en nombre de la casa Cromberger en épocas de gran demanda, e incluso negoció una renovación de su monopolio sobre la venta e impresión de libros en el Nuevo Mundo.

En el momento en el que enviudó a Brígida se le presentaron cuatro alternativas: volver a casarse con un impresor, como era frecuente en la época; pasar la gerencia a un pariente o empleado de confianza; regentar la imprenta con su propia rúbrica, o dirigirla ella misma, pero en nombre de su difunto marido hasta que su hijo mayor -Jacóme - alcanzara la edad y experiencia necesarias.

En un momento en el que no debía ser fácil para una mujer dirigir una empresa de tal calibre a nivel social, Maldonado eligió la última opción, lo que explica que su nombre no esté impreso en los colofones o pies de imprenta de las obras producidas en los talleres Cormberger en los que cinco años que ella estuvo al frente, sino que en su lugar se puede leer el de su marido fallecido.

A partir de diciembre de 1545, el nombre de Juan fue reemplazado por el de Jacóme en los pies de imprenta de los libros de la casa Crombeger, de lo que se deduce que su hijo, representante de la tercera generación de esta saga de impresores, tomó el relevo una vez cumplida su mayoría de edad.

Sin embargo, aún en una documentación que tiende a quedarse en el fondo del cajón, la huella de Brígida Maldonado ha conseguido colarse entre los suficientes centenares de años como para poder contar hoy su historia: un poder notarial, fechado en mayo de 1541 y firmado por la "triste Brígida Maldonado", o, como su testamento, fechado el 1 de mayo de 1590, o el documento datado el 20 de marzo de 1544 en el que uno de sus criados habla de ella como "la ynprimidora, que fue la mujer de Juan Cromberger". Ambos archivos hanestado disponibless durante todo el mes de agosto, en la muestra temporal que el archivo dedica a diversos protocolos notariales.