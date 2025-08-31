Muere Dieguito de Morón, un genio sevillano de la guitarra flamenca
El artista, una leyenda de la guitarra flamenca, ha fallecido a los 78 años
El municipio sevillano de Morón de la Frontera se encuentra de luto. Este domingo ha fallecido uno de sus grandes artistas, Dieguito de Morón. Una leyenda de la guitarra flamenca, con una amplia trayectoria en el mundo de la música.
Diego Torres Amaya, nacido en el municipio de Morón en 1947, era hijo de Joselero de Morón y Ángeles Amaya. Pese a esto, tardó en saltar a la fama y su arte empezó a ser reconocido en 1975 con la publicación de su primer disco que le llevó incluso a Estados Unidos.
Durante los últimos años ha alternado sus etapas en Madrid con los viajes a su pueblo donde ha participado en seis ediciones del Gazpacho, así como en la Bienal de Flamenco de Sevilla donde presentó en 1998 el espectáculo Añoranza.
“Hoy Morón está de luto. Quedará su obra en la memoria de toda la afición”, concluye el comunicado emitido por el Ayuntamiento que ha sido quien ha hecho pública la perdida del genial artista flamenco.
Luto andaluz
La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, también expresó públicamente su pesar por el fallecimiento de Diego de Morón: "Fue un artista andaluz indispensable para entender la guitarra". Además, la titular de la Junta de Andalucía destacó que "su toque personal le hizo ganar la "admiración de puristas y vanguardistas"
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla
- Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre
- Vuelta al cole: estos son los centros comerciales que abren este domingo 31 de agosto en Sevilla y la provincia
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: 'La excedencia voluntaria no es como piensas
- Sevilla tendrá un nuevo radar que comenzará a multar en septiembre: esta es la ubicación exacta
- Arranca un nuevo residencial del barrio de Cruz del Campo: 104 viviendas de Metrovacesa desde 402.000 euros