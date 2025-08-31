Sabina, Raphael, Aitana o Manuel Carrasco: Sevilla vive un septiembre lleno de conciertos y festivales

Joaquín Sabina, Rozalén, Raphael, Amaral, Miss Cafeina o No me pises que llevo chanclas. Sevilla vivirá un mes de septiembre repleto de conciertos y festivales que atraerán a algunos de los principales artistas del panórama musical nacional. En total, una veintena de eventos que se podrán disfrutar en escenarios como la Cartuja, el Teatro Maestranza, el patio de Diputación o el Alcázar.

El 2 de septiembre arranca el ciclo Noches en la Maestranza con Joaquín Sabina que protagonizará conciertos los días 2, 4 y 6. Le seguirán actuaciones destacadas como la de Ana Belén el día 5, Antonio Orozco el 7, Camilo el 9, Vanesa Martín el 12 y Raphael el 13 de septiembre.

El festival El Patio de la Diputación de Sevilla arrancará el día 12 con el concierto de Duncan Dhu. El 13 de septiembre, el escenario será para Rozalén y el 14, la fiesta continúa con un espectáculo doble protagonizado por Fangoria y Nancys Rubias.

Tras una breve pausa, el ciclo retoma su actividad el 17 de septiembre con Miss Caffeina, seguidos el día 18 por Siloé. El 19 de septiembre, será el turno de Santiago Auserón y La Academia Nocturna y el 20 se subirán al escenario Derby Motoreta's Burrito Kachimba, y la programación de septiembre se cerrará el 21 con la actuación de Coque Malla.

Asimismo, las XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla ofrecerán este septiembre de 2025 una programación musical diversa con 15 conciertos del 2 al 20 de septiembre a partir de las 22,30 horas. El ciclo reunirá estilos como flamenco, música clásica, jazz, tango y músicas del mundo, en un entorno único y bajo las estrellas.

Entre los artistas destacados figuran Q & The Moonstones el 2, Padilla Siblings el 3 y 17, Alquimia Tango Dúo el 4, Rubito Hijo el 10, Jeromo Segura el 18, Harmonia del Parnàs el 12, y los dúos formados por Mariarosaria D'Aprile y Tommaso Cogato el 19, y Andreas Prittwitz y Claudio Constantini el 20, entre otros.

Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación, en colaboración con la Junta de Andalucía, presentará el próximo miércoles 10 de septiembre en Sevilla el evento 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía', un homenaje a grandes artistas que tendrá lugar en el Cartuja Center CITE.

El cartel ya cuenta con una lista de artistas confirmados, entre los que se encuentran David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín e India Martínez, junto a otros nombres como Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Lagartija Nick, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Ara Malikian, Kiki Morente y Lucía Ruibal, entre otros que se anunciarán próximamente.

El ciclo de conciertos POP CAAC vuelve en septiembre para celebrarse del 4 al 20 con una programación que reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional e internacional en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

En concreto, Judeline, acompañada de Ralphie Choo y Julia de Arco, actuará el día 4, mientras que el 6 de septiembre será el turno de Arde Bogotá, una de las bandas más aclamadas del indie rock español. Le seguirá el domingo 7 de septiembre, Amaral que se subirá al escenario. La música urbana llegará el miércoles 10 de septiembre con las actuaciones de Trueno, Barry B y YSY A, en una noche dedicada al rap y el trap. El ciclo cerrará el sábado 20 de septiembre con Loquillo.

FESTIVALES EN LA CARTUJA

Asimismo, en la Isla de La Cartuja acogerá varios festivales entre ellos el Nostalgia Milenial Fest que se celebrará en el Estadio de La Cartuja el próximo 5 de septiembre con artistas de la talla de Fran Perea, David Civera, Nolasco, Henry Méndez, María Isabel, Roser, Juan Magán y Xriz, entre otros.

Además, el 6 de septiembre este mismo emplazamiento acogerá el festival Love The 90's Sevilla con artistas de la talla de Jon Secada, Sonique, Jorge Díaz, Álex de la Nuez, No me pises que llevo chanclas, Le Bouche y Jumper Brothers, entre otros.