Tablada, en un limbo tras renunciar el alcalde a viviendas: colectivos reclaman "un gran espacio natural para Sevilla"

Sevilla tiene un "valioso tesoro" junto al Guadalquivir: aproximadamente 360 hectáreas de llanura que conforman la Dehesa de Tablada y que podrían funcionar como el gran pulmón verde de la ciudad y su área metropolitana, al estilo de otras grandes capitales europeas. Pero este posible proyecto se encuentra en un limbo, después de que en un principio el alcalde diera marcha atrás a su idea de construir en esta gran extensión de terreno no urbanizable. "Sería todo un lujo tener un gran espacio natural junto a la capital", cuenta a este periódico Enrique Hernández, portavoz de la plataforma Mesa Ciudadana por Tablada, que agrupa a más de 40 entidades cívicas, vecinales, ecologistas, culturales y sociales que luchan por esta iniciativa y no entienden que no salga adelante.

"Es un proyecto sano. No tiene aristas y ganarían todos. Es un espacio verde de futuro para las próximas generaciones. Además, no es una cosa costosísima. No es una zona con bancos, empedrados e iluminación. Y hay muchos fondos europeos para esto", explica Hernández. Para él, "con un consorcio público no habría problema". Se refiere al Consorcio Tablada Verde que proponen dentro del plan de acción 'Tablada 2030' que aprobaron este pasado mes de julio, que estaría formado por la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial.

El plan de José Luis Sanz sí ha sido el de darle un pulmón verde a la ciudad, pero "compatible con incorporar usos residenciales, equipamientos, comerciales y terciarios" que irían en unas 200 hectáreas. El Ayuntamiento hace sus cuentas con una extensión de 700 hectáreas sumando zonas agrícolas (500 serían para el parque y 200 para construir), pero estas asociaciones y los grupos de izquierda defienden que no llega a las 400 en total. "Han intentado sumar todo el espacio para construir, pero son 360 hectáreas inundables, y el resto es Torrecuéllar. Las declaraciones del alcalde hicieron que se multiplicaran las expectativas para especular y se retrocedió en vez de avanzar. Los propietarios deben ver que no es suelo urbanizable", precisa Hernández.

Tras la tragedia de la dana en Valencia en noviembre, sin embargo, el primer edil popular reculó en unas declaraciones a Radio Sevilla: "No tiene sentido que pensemos en urbanizar zonas que sean inundables". Aseguró que hay una parte inundable y otra que no lo es, "pero evidentemente este tipo de acontecimientos de catástrofes naturales nos tienen que llevar a repensar muchas cosas". Posteriormente, señaló que el debate no estaba "en este momento encima de la mesa", porque "para eso hace falta un nuevo PGOU", con lo que apostaba por abrirlo una vez comiencen los trabajos para la configuración del nuevo PGOU, para "ver cuál es la zona inundable y ver qué zona no es". Fuentes municipales confirman a El Correo de Andalucía que el asunto se encuentra en el mismo punto, esto es, que no se ha producido ningún avance ni hay novedad.

Una zona de la Dehesa de Tablada en Sevilla / Jorge Jiménez

Desde la Mesa Ciudadana por Tablada no se fían. "Vemos un oscurantismo total. Si no quisiese construir, lo diría abiertamente. Pero la cosa se ha quedado ahí y no quieren hablar del tema. No estamos tranquilos", cuenta el portavoz de la plataforma. "La inundabilidad es en todo el territorio, no en parte como dijo el alcalde", insiste. Ya han pedido una reunión con Sanz y el resto de administraciones: "Estamos dispuestos a aportar. No somos cuatro gatos, somos 42 asociaciones de Sevilla. Pero queremos saber de verdad el plan de Sanz y convencerle de que es un gran proyecto de ciudad. Nos quedamos sorprendidos por la poca visión".

Un gran parque forestal público consolidado en 2030

La propuesta 'Tablada 2030' marca como objetivo un plazo de cinco años para lograr un acuerdo y que tenga titularidad pública. "Es la única forma de romper la situación. Está en un limbo, es propiedad privada pero con el objetivo de que sea un espacio verde. Quizás le trasciende al Ayuntamiento y por eso queremos involucrar al Estado, que vendió los terrenos, o a la Diputación, porque tiene dimensión metropolitana", explica Enrique Hernández.

Una vez fuese público, empezaría un proceso conjunto con técnicos, científicos y ciudadanía para desarrollar un proyecto que en 2030 "puede estar consolidado y claramente definido". "Es un calendario que creo que no es demasiado optimista, que en cinco años se adquiera la propiedad y se pueda transformar o que se transforme sola la Dehesa. Con poco que se hiciera, la naturaleza haría su trabajo", añade este representante vecinal.

Hernández explica a este medio que es casi el único territorio en el que se podría hacer un gran espacio natural en la ciudad por tener esta vocación desde hace siglos, la de ser un refugio de biodiversidad. "Buscar otros usos diferentes es tener un interés particular. Cuando un suelo es no urbanizable y de especial protección, los equipamientos se reducen a su máxima expresión. Hay otros muchos sitios para viviendas u otra universidad", afirma.

Aumento del caudal del Guadalquivir por la Dehesa de Tablada / Mesa Ciudadana por Tablada / X

Esta plataforma considera que se podría desarrollar un espacio forestal lleno de posibilidades, con variedad de flora y fauna, acogimiento de especies protegidas, función de corredor ecológico, actuar como llanura de inundación natural para prevenir inundaciones, o reducir el efecto 'isla de calor' en barrios humildes con los vientos dominantes que atraviesen este lugar. También destacan que puede ser objeto de investigación científica, histórica o patrimonial, y justo al lado de la ciudad.

Para que este espacio se conozca más, de hecho, llevan organizando visitas desde 2023, a las que han asistido unas mil personas. "Hace 100 años todo el mundo sabía donde estaba, pero en las últimas décadas se ha quedado atrás", lamenta Enrique Hernández, que destaca que en la excursión se les habla desde cómo se le apareció la Virgen de los Reyes a San Fernando en su campamento, que estaba en Tablada, hasta los orígenes del Sevilla FC en el hipódromo de Tablada.

Regata de globos aerostáticos junto al puente del Quinto Centenario en la antigua base aérea de Tablada en Sevilla / Julio Muñoz

Zona no urbanizable y de especial protección

La Mesa Ciudadana por Tablada explica que ya en el PGOU de 1987 el espacio aparece clasificado como Suelo No Urbanizable. El PGOU de 2006 (vigente) la clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Compatible por Planificación. Y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), aprobado por la Junta de Andalucía en 2009, clasifica la Dehesa de Tablada como parque metropolitano. Además, en 1997 el Ministerio de Defensa sacó a subasta los terrenos que fueron adquiridos por un consorcio formado por las dos cajas de ahorro de la ciudad.

La Justicia ya ha tumbado diferentes recursos del conglomerado empresarial propietario de los terrenos, que forman parte de la Agrupación de Interés Empresarial Tablada Híspalis con el objetivo de promover la urbanización de los mismos, contra el articulado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006; desechando al mismo tiempo los tribunales los intentos de expropiación incoados en el pasado por el Ayuntamiento hispalense, con la idea de transformar este espacio en un gran parque periurbano.