Tres coches implicados en un accidente en Alcalde Manuel del Valle por un conductor bajo los efectos del alcohol

Al menos tres coches se han visto implicados en un accidente de tráfico en la mañana del domingo en la Avenida Alcalde Manuel del Valle. Una persona ha resultado herida y ha sido necesario cortar al tráfico esta vía en sentido Kansas City hasta que se pudiera recuperar la normalidad.

El siniestro, según la información difundida por el canal de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla, ha estado provocado por un conductor que posteriormente ha dado positivo en la prueba de alcoholemia.

Al menos uno de los ocupantes de los vehículos ha resultado herido por el golpe. La Policía Local se ha encargado de realizar las diligencias oportunas para recabar todos los datos del accidente y de adecuar la calzada para restablecer la circulación.