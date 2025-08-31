SEVILLA
Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: "No es para tanto"
La mujer se encuentra de visita en la capital hispalense para disfrutar de sus monumentos, gastronomía y cultura
Que Sevilla es hermosa allá donde mires es una realidad extendida por toda la geografía internacional. Y que en verano es mejor alejarse de sus calles soleadas por el intenso calor que registra, también. Es la advertencia que le hicieron a una vecina de Tenerife que acudió a la capital hispalense temiendo su intenso calor, pero que se ha visto sorprendida por el panorama que ha encontrado en realidad: "No es para tanto".
"Nos habían metido mucho miedo. La gente nos decía que no sabíamos adónde íbamos", ha señalado la mujer en declaraciones reflejadas por el periódico El Español, donde ha explicado que se esperaba una situación mucho más negativa y sofocante cuando se trasladó a la ciudad debido a los constantes comentarios tanto de sus allegados como de usuarios de las redes sociales, en los que se asegura que es imposible transitar la ciudad en los meses de verano.
Sin embargo, Tenerife registra en la actualidad máximas que rondan los 30 grados, unas temperaturas muy superiores a los que suelen encontrarse en el territorio, mientras que en Sevilla se han alcanzado los 40 grados. "Allí estamos mucho peor, hay una ola de calor, pero en Sevilla se puede soportar", ha recalcado la mujer.
Los principales atractivos de Sevilla para esta turista canaria
Por ello, a pesar de las temperaturas reinantes en la ciudad, la canaria ha decidido aprovechar su viaje a Sevilla lo máximo posible y visitar los principales enclaves de la capital. "Vamos a quedarnos por el centro viendo los lugares más importantes, pero también queremos hacer otro tipo de actividades que son típicas de aquí", ha relatado.
Entre estas opciones de ocio "típicas" sevillanas que espera disfrutar durante sus días de descanso se encuentra el tradicional paseo en coche de caballos por toda la ciudad, con el que espera disfrutar de los monumentos, ambiente y cultura de Sevilla. Pero si un aspecto espera poder conseguir en estos días de visita es un paseo por el río Guadalquivir, ya que asegura que una de sus principales inquietudes es "ver un río en persona" y, mientras lo recorren, disfrutar de las vistas de Triana y el resto de la capital.
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla
- Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: 'La excedencia voluntaria no es como piensas
- Sevilla tendrá un nuevo radar que comenzará a multar en septiembre: esta es la ubicación exacta
- Arranca un nuevo residencial del barrio de Cruz del Campo: 104 viviendas de Metrovacesa desde 402.000 euros
- Nueva promoción de VPO de alquiler en Sevilla: más de 90 pisos de madera se construyen en Valdezorras