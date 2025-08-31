Un conductor que superaba en siete veces la tasa de alcohol permitida vuelca su coche en Nervión

Un vehículo quedó completamente volcado a mediodía de este domingo en plena Avenida de Marqués de Pickman tras un aparatoso accidente de tráfico. El contuctor, de 51 años, multiplicaba por siete la tasa de alcohol permitida en el control que le realizó la Policía Local.

Según la información difundida por Emergencias Sevilla el coche circulaba por Marqués de Pickman en el barrio de Nervión cuando chocó contra otro vehículo que se encontraba estacionado y volcó. El conductor sólo resultó herido leve.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Policía Local y Bomberos que colaboraron para asegurar y voltear el vehículo. En ese momento se realizaron las pruebas de alcoholemia que constataron que superaba ampliamente el índice máximo de alcoholemia. La Policía ha instruido las diligencias oportunas.