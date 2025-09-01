Un accidente en Bormujos complica el tráfico en la entrada a Sevilla por la A-49
También se han registrado retenciones a la altura de Castilleja de la Cuesta
A. R. C.
Una colisión entre un turismo y un camión está dificultando el tráfico en la A-49 este mediodía. Concretamente, informa la Dirección General de Tráfico, el incidente ha sucedido en el kilómetro 7, a la altura de Bormujos, y ha dejado inutilizado el carril de la derecha.
Ambos vehículos, según se puede ver en las cámaras de la DGT, están ocupando carril y arcén, obstaculizando y provocando retenciones en esta carretera, una de las más transitadas de entrada y salida a la capital hispalense.
También en la A-49, se están registrando retenciones a la altura de Castilleja de la Cuesta. Según el mapa del estado del tráfico de la DGT, varios obstáculos en la vía también han complicado la entrada y salida a Sevilla por la carretera de Huelva.
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
- La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla
- Vuelta al cole: estos son los centros comerciales que abren este domingo 31 de agosto en Sevilla y la provincia
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
- Tablada, en un limbo tras renunciar el alcalde a viviendas: colectivos reclaman 'un gran espacio natural para Sevilla
- Del impulso del tranvibús y la nueva Feria a la construcción de VPO: las retos del nuevo curso político en Sevilla