Un accidente en Bormujos complica el tráfico en la entrada a Sevilla por la A-49

También se han registrado retenciones a la altura de Castilleja de la Cuesta

Accidente en Bormujos

Accidente en Bormujos / DGT

A. R. C.

Una colisión entre un turismo y un camión está dificultando el tráfico en la A-49 este mediodía. Concretamente, informa la Dirección General de Tráfico, el incidente ha sucedido en el kilómetro 7, a la altura de Bormujos, y ha dejado inutilizado el carril de la derecha.

Ambos vehículos, según se puede ver en las cámaras de la DGT, están ocupando carril y arcén, obstaculizando y provocando retenciones en esta carretera, una de las más transitadas de entrada y salida a la capital hispalense.

También en la A-49, se están registrando retenciones a la altura de Castilleja de la Cuesta. Según el mapa del estado del tráfico de la DGT, varios obstáculos en la vía también han complicado la entrada y salida a Sevilla por la carretera de Huelva.

