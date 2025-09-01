Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La avería de un camión en la SE-20 complica la circulación en dirección a La Cartuja

La Policía Local ha tenido que regular el tráfico para evitar incidencias mayores

Camión averiado en la SE-20

Camión averiado en la SE-20 / Emergencias Sevilla

A. R. C.

Emergencias Sevilla ha informado durante la tarde de este lunes, 1 de septiembre, de las retenciones producidas en la SE-20 por la avería de un camión en el cruce con la calle Cortijo de las Casillas, en Sevilla capital.

El tráfico, han detallado en sus redes sociales, se ha visto afectado en el sentido Cartuja, por lo que ha sido necesario que la Policía Local tuviera que intervenir para regular el tráfico y evitar incidencias mayores.

Desde los servicios de emergencias piden extremar la precaución y hacer caso de las indicaciones de los agentes si pasan por esta vía.

