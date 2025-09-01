Detenida una pareja en Cerro Amate tras robar 80 litros de combustible con un coche sustraído en Cádiz

La Policía Local de Sevilla ha detenido en la mañana de este lunes, en el distrito Cerro Amate, a un hombre de 35 años y a una mujer de 29 como presuntos autores del robo de unos 80 litros de combustible en una gasolinera de la zona sur de la capital.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.30 horas de la mañana de este lunes. Los agentes han interceptado a los sospechosos en el vehículo en el que circulaban. Además, el turismo había sido robado hace una semana en la provincia de Cádiz. El coche ya está bajo custodia policial y ha sido trasladado a los Almacenes Municipales.

Los detenidos se encuentran en dependencias policiales y, tras la práctica de las diligencias y pesquisas oportunas, serán puestos a disposición judicial.