Urbanismo

El alcalde asume el fracaso de los toldos en la avenida de la Constitución: "No me gustan”

Este lunes ha comenzado el montaje de un nuevo tramo, entre la calle Alemanes y el Banco de España, que aún en septiembre todavía no cubre toda la vía porque faltan permisos por obtener

Vídeo | Montaje de los toldos en el segundo tramo de la avenida de la Constitución

Vídeo | Montaje de los toldos en el segundo tramo de la avenida de la Constitución

Montaje de los toldos en el segundo tramo de la avenida de la Constitución / Jorge Jiménez

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

Continúa la instalación de los toldos de la avenida de la Constitución, ya metidos en septiembre. Este lunes, más de un mes y medio después desde que comenzaran los primeros trabajos con los anclajes, y algo más de una semana después de la colocación de las velas, Heliopol está ya en marcha para dar sombra al segundo tramo de esta céntrica vía de Sevilla. En concreto, una vez colocados los toldos desde la Puerta Jerez hasta el edificio Coliseo, ahora se está avanzando con la segunda mitad de la avenida hasta la Plaza Nueva. De momento, solo se han colocado en un tramo comprendido entre la calle Alemanes y el Banco de España, donde el Ayuntamiento está encontrando más dificultades para encontrar permisos, pese a contar con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Nuevos toldos en la avenida de la Constitución

Nuevos toldos en la avenida de la Constitución

Nuevos toldos instalados en la avenida de la Constitución, Sevilla / Jorge Jiménez

El alcalde, José Luis Sanz, después de haber invertido 291 974,77 euros para colocar los toldos, ha asegurado este lunes que no le gustan. "No me gustan ni los pivotes ni las sombras que dan los toldos de la avenida de la Constitución", ha asegurado en una entrevista en Radio Sevilla, de la Cadena Ser. También ha valorado esta mañana, en otra entrevista concedida a Canal Sur Radi, que los postes, "no se han puesto por gusto". "A mí no me gustan, pero no ha habido más remedio. Cada uno pesa 3.000 kilos. Por seguridad, por el viento, era una prioridad que no se volaran. Patrimonio no dejaba abrir agujeros y por eso se han puesto esos postes", ha continuado el alcalde en una entrevista con Canal Sur Radio. Y ha insistido en poner arboleda: "A mí también me gustaba la arboleda de antes. Ya hemos encargado a la delegada que busque un arquitecto en paisajismo para incrementar la arboleda. Pero teniendo en cuenta que es parte de la carrera oficial".

El primer edil popular ha reconocido que está siendo algo "complicado y complejo, con muchas complicaciones y pegas que se han ido solventando por parte de la Comisión de Patrimonio". Sanz ha justificado, a raíz de las críticas recibidas por los postes o porque dé más sombra al tranvía que a la acera, que "el tranvía estaba ya, no lo he puesto yo. O qué altura tendrían que tener para no cargarse la perspectiva de la Catedral. Los técnicos estudiaron minuciosamente cómo daba el sol y la sombra en cada momento. No se han puesto por capricho".

De momento, el tranvía lleva todo el día sin acceder a Plaza Nueva y se da la vuelta en la parada de Archivo de Indias.

