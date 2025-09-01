Del impulso del tranvibús y la nueva Feria a la construcción de VPO: los retos del nuevo curso político en Sevilla

Septiembre siempre es mes de comienzos. Los niños vuelven al cole, muchos trabajadores regresan de las vacaciones y los políticos retoman la agenda que detuvieron en agosto. Sevilla recobra su vida y a los que mandan les va a toca poner orden a una cantidad importante de asuntos pendientes de gestionar. En materia de movilidad, por ejemplo, será un año clave para el metro o el tranvibús. Otro pilar sobre el que seguir trabajando es la vivienda y la construcción de VPO. Los pisos turísticos continúan creciendo en la ciudad, a la vez que lo hace la pobreza especialmente en más de una decena de barrios, sin olvidar proyectos que deben ir concretándose como la ampliación de la Feria, el Mercado de la Puerta de la Carne, el nuevo Distrito Urbano Portuario o el canal de la Expo.

El alcalde, José Luis Sanz, en conjunto con otras administraciones como la Diputación de Sevilla o la Junta de Andalucía, afrontan un curso político en el que la ciudad debe seguir dando pasos hacia adelante para asentarse como capital cultural, aeroespacial o tecnológica y mejorar en materia de transporte, vivienda, igualdad social o limpieza (aún resuena la promesa de mejorar Lipasam y acabar con la suciedad y las ratas de la ciudad). Además de alcanzar el reto de los 700.000 habitantes y superar a Zaragoza como cuarta capital de España.

Preparativos para el funcionamiento del tranvibús en Sevilla Este / Ramón Morales

Impulso al Metro y tranvibús y nuevos retos para Tussam

El Metro de Sevilla afronta un año importante, tanto en la actual línea 1 por si se producirá la incorporación de nuevos trenes como en la ampliación de la red. Las obras de la línea 3 avanzan a buen ritmo entre Pino Montano y San Lázaro, donde ya se trabaja en acabar la estación de Pino Montano Norte. Y en La Macarena ya han comenzado los primeros desvíos de servicios y cortes de tráfico en la avenida Doctor Fedriani, donde arrancará la construcción de la gran estación del Hospital Macarena. La consejera de Fomento también prometió que habría avances en la licitación de los siguientes tramos.

Debe ser el año en el que el tramo sur de la línea 3 (que va desde el Prado hasta Bellavista) y la futura línea 2 salgan del cajón de la Consejería de Fomento, mismo lugar en el que se encuentra la conexión ferroviaria desde Santa Justa hasta el Aeropuerto de San Pablo, en este caso en una carpeta del Ministerio de Transportes.

Lo que sí avanza es el tranvibús, que conectará Sevilla Este con la Plaza del Duque. El primer tramo, hasta la estación de Santa Justa, ya está finalizado, funciona en pruebas, y en septiembre ya dará servicio con normalidad. La conexión hasta el centro se iniciará de manera inminente, para que esté finalizada en 2026. También Tussam afrontará varias pruebas de fuego, como asegurar la movilidad hacia el estadio de la Cartuja para los partidos del Betis o la nueva línea que llevará a pacientes de Sevilla Este hasta el Hospital Macarena.

En marcha la construcción de 2.200 VPO

José Luis Sanz prometió más de 6.000 viviendas nuevas hasta 2027 y unas 4.600 VPO en los próximos dos años en colaboración público-privado. Las 2.200 de Emvisesa ya están en marcha entre las 221 entregadas (Hacienda El Rosario y Sol), las 1.188 en construcción (Pajaritos ARRU, Residencial Puerta Real, Residencial Puerta Jerez, Residencial Puerta de la Carne, Entreolivos-Bellavista, Cruz del Campo, Vereda de Poco Aceite, Residencial Puerta Carmona, Residencial Puerta Osario, Parque Sierra de Castril, Su Eminencia, Tejares, Torre Rosario, Torre Augusta, La María, Frontón Betis, La Salle), las 100 adjudicadas (Paseo Juan Carlos I y Residencial La Algodonera) y las 691 en licitación (Pedro de Madrid y Fibes).

A estas viviendas hay que unir las que conformarán e impulsarán hasta diez futuros barrios de la ciudad, como Isla Natura, Regimiento de Artillería, Hospital Militar, Villanueva de El Pítamo, Cortijo del Cuarto, Entrenúcleos, Su Eminencia y la Cruz del Campo.

Obras clave: del Canal de la Expo a la nueva Feria

La programación de obras de Emasesa para renovar las redes de saneamiento y abastecimiento implica también la mejora del acerado y pavimento en medio centenar de calles de la ciudad como Pagés del Corro en Triana, la avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa, o Méndez Núñez, Dueñas y la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo. La reurbanización de la Plaza Nueva, que se extenderá durante año y medio y costará más de 4,5 millones de euros, acabará en el primer trimestre de 2027, una vez culminen las tres fases.

Calle Pagés del Corro, en el barrio de Triana, en obras durante agosto de 2025 / Jorge Jiménez

Otros proyectos pendientes son el impulso del nuevo Distrito Urbano Portuario, la rehabilitación del Mercado de la Puerta de la Carne como centro de interpretación Momo Tech, el desarrollo de oficinas y hoteles en el Canal de la Expo, el futuro del auditorio Rocío Jurado, o la construcción de Vera Sevilla y las pasarelas que crucen el río en Los Remedios.

También debe afrontar el Gobierno de José Luis Sanz el inicio del nuevo plan para la Feria de Sevilla, para lo cual Martín Casillas, Carmocon y Esasur se han aliado para liderar la ubicación de 220 casetas más con 80 millones de inversión. Otra obra de calado en la ciudad será la que se produzca en el Benito Villamarín con la demolición de la Preferencia y la construcción del nuevo estadio del Betis.

El aniversario de la Expo del 29 y los pisos turísticos

A nivel cultural, se trabaja en la recuperación definitiva del Teatro Lope de Vega de cara a la Bienal de 2026. Además, Sevilla ya tiene diseñado su plan para conmemorar la Exposición Iberoamericana de 1929, que en cuatro años cumplirá 100, y la concreción de las primeras actuaciones debe ser inminente. En el limbo sigue la ampliación del Museo de Bellas Artes, la segunda pinacoteca de España por la calidad y amplitud de su colección, al vecino Palacio de Monsalves (incluida la antigua biblioteca de Alfonso XII).

Dentro de la oferta que ofrece la capital a sus visitantes también están la Catedral de Sevilla o el Real Alcázar, que siguen batiendo récord de entradas vendidas. Este podría ser el curso político en el que llegue un acuerdo para establecer una tasa turística. El auge del turismo parece imparable, igual que el de las viviendas turísticas. En este 2025 PP y Vox ya pactaron una primera limitación de licencias, pero la moratoria sigue estando en el debate, igual que está en marcha un nuevo informe para revisar la situación actual de la capital. Donde no hay freno es en los apartamentos turísticos.

Sede del Teatro Lope de Vega, ubicado frente al Parque de María Luisa de Sevilla / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS / Europa Press

Dar solución a la pobreza: el conflicto de Las Tres Mil

Cada año se acumula una misma tarea, dar solución a seis de los 15 barrios más pobres de España: Polígono Sur, Los Pajaritos, Torreblanca, Las Letanías y La Oliva, Padre Pío-Palmete y el Polígono Norte. Por eso, por ejemplo, Junta y Ayuntamiento se han unido para ejecutar un proyecto urbanístico que contempla derribar cuatro edificios, construir hasta 92 nuevas viviendas y rehabilitar otras 512 en el Polígono Sur. La primera fase de esta intervención afecta a los conjuntos uno, dos y tres de la barriada de Martínez Montañés, con la construcción de 30 viviendas públicas en un edificio clausurado actualmente en Las Tres Mil. Mientras, las redadas policiales continúan y continuarán en el barrio.

Por otro lado, para asistir a familias desahuciadas, víctimas de malos tratos o niños que viven en chabolas, la Delegación de Derechos Sociales está impulsando que se puedan ofrecer 40 residencias temporales más para personas vulnerables que estarán repartidas por la capital andaluza, a excepción de varios de sus barrios más deprimidos. La idea del Consistorio es que el proyecto comience a funcionar el 1 de noviembre de 2025 y que se prolongue hasta el 1 de noviembre de 2027. Paralelamente, este verano el Ayuntamiento ha aprobado de urgencia las obras para un centro de acogida para colectivos vulnerables junto a la Barqueta con 16 plazas, y trabaja para cerrar este año el centro de noche de alta tolerancia ubicado en el Hogar Virgen de los Reyes y reducir en un 40% las plazas del centro de acogida de la calle Perafán de Rivera.