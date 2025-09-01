Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ‘influencer’ revela los rincones más fotogénicos de Sevilla: "Estas son las fotos que no te pueden faltar"

La creadora de contenido ha mostrado algunos de los enclaves más destacados para inmortalizar la belleza de la capital hispalense

Sarai Bausán García

Sevilla es cultura, patrimonio, historia, arte y, sobre todo, belleza. Una hermosura que recorre cada uno de sus rincones e inunda cada palmo de su ser hasta convertirla en uno de los territorios más admirados de toda Andalucía. Una riqueza que la ha situado como uno de los destinos más visitados y fotografiados del planeta.

Y para sacar el máximo partido de cualquier visita a la capital hispalense y encontrar su lado más fotogénico, la creadora de contenido sevillana Virginia RMV ha aprovechado el alcance de sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores, para mostrar las "fotos que no pueden faltar en tu Instagram de Sevilla".

Las fotos que "no pueden faltar" de Sevilla, según una 'influencer'

En concreto, la joven ha querido centrarse en dos de los barrios más emblemáticos de la ciudad, Triana y la Macarena. En este último lugar, Virginia ha aconsejado visitar la Basílica de la Macarena, principalmente de noche, ya que "iluminada está preciosa", para tomar una instantánea frente al lugar. Junto a esta se encuentra el Arco de la Macarena, por lo que la creadora de contenido ha recomendado realizar "una foto de los dos, en su conjunto, porque no puede quedar más bonita".

"La Macarena está al lado de uno de los tramos de muralla más bonitos de Sevilla", ha recalcado la 'influencer' sobre otro de los puntos de interés de los amantes de la fotografía. "Y otro sitio que es súper bonito es el Parlamento de Andalucía", ha añadido.

Los lugares más fotogénicos de Triana

En el caso de Triana, la creadora de contenido ha aconsejado comenzar por el Puente de Triana: "La primera fotografía será en medio del puente, con el río de fondo. No podéis haceros una foto más bonita". Tras esto, será el momento de cruzarlo y bajar las escaleras situadas junto al restaurante MaríaTrifulca y fotografiar la parte más baja del puente.

Noticias relacionadas y más

"La siguiente parada es la calle Betis, una calle que, además de ser muy larga, tiene unas vistas preciosas, sobre todo a través del río, a la Catedral y la Torre del Oro", ha continuado la joven. Tras continuar por esta vía, se podrá acceder a una bajada que permite una vistas más cercanas e impresionantes de estos dos grandes emblemas de la capital, donde se pueden contemplar y fotografiar con tranquilidad en el parque situado en las inmediaciones.

