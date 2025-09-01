Juan José, mecánico sevillano: "Poner el cinturón en los asientos de atrás aunque no haya nadie te puede salvar la vida"

Con el fin de las vacaciones, las carreteras de todo el país se han llenado de vehículos que emprenden el regreso a casa y a la normalidad. Un incremento de desplazamientos que despierta en los conductores las dudas y preocupaciones sobre las posibles medidas a tomar para evitar cualquier tipo de incidente. Es lo que ocurre con el uso del cinturón en los asientos de atrás a pesar de no llevar pasajeros en esta localización, que se ha extendido por la posible sujeción que puede suponer en caso de choque para evitar que los asientos se abatan y la carga del maletero salte impulsada hacia adelante.

"Poner el cinturón en los asientos de atrás aunque no haya nadie te puede salvar la vida", ha señalado sobre este aspecto Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, que ha indicado que la importancia de esta medida dependerá del tipo de asientos traseros que tenga cada vehículo. "Lo primero que tienes que saber es qué tipo de asientos traseros tiene tu coche, porque en cada uno es diferente y tienen distintos tipos de anclaje, algunos abatibles y otros no", ha recalcado el profesional.

Estos son los tipos de asientos más inseguros, según el mecánico sevillano

Tal y como ha afirmado, existen turismos que tienen los dos asientos traseros exteriores unidos con anclajes al chasis, lo que les aporta una mayor seguridad y resistencia ante posibles choques, pero no ocurre lo mismo con el asiento central, que sí es abatible y que, aunque cuente con diversos anclajes y seguros, puede fallar en el momento del accidente y permitir que la carga del maletero se libere.

"En otros tenemos unos anclajes directos a la parte del chasis y, encima, tenemos un asiento enterizo, por lo que, cuando se ancla, tenemos una pared completa uniforme anclada al chasis", ha añadido sobre la opción ideal en estos casos.

La carga del maletero, un "proyectil" en caso de choque

A estos se suman otros turismos que permiten que los asientos traseros se pongan en diferentes posiciones al no contar con una unión directa e sus respaldar con el chasis: "Esta opción sería la más insegura de todas".

Asimismo, el profesional ha recalcado que el uso del cinturón en la parte trasera cuando no hay pasajeros es útil en casos de choque frontal y no trasero, ya que, por inercia, es en estas situaciones en las que el maletero puede "actuar de proyectil" y lanzar la carga a la parte delantera.

"No siempre lo vas a aprovechar al máximo pero, ante la duda, mi consejo es que un poco más de seguridad nunca viene mal. Poner todos los cinturones y dejarlos enganchados es un añadido más de seguridad del que yo siempre soy partidario", ha concluido el mecánico sevillano.