Judeline, Amaral, Trueno o Loquillo, estrellas del cartel del Pop Caac: fechas y entradas disponibles

Con la vuelta de los veraneantes a Sevilla, la capital se pone de nuevo en marcha, y, a fin de hacer la vuelta a la rutina algo más llevadera, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo propone una agenda de conciertos durante todo el mes de septiembre.

Desde el 4 hasta el 20 de septiembre, el plan del fin de semana está en La Cartuja: Judeline, Arde Bogotá, Amaral, Trueno o Loquillo. Artistas referentes en pop, rock o incluso rap se subirán al escenario del festival Pop CAAC 2025. Referencias en el mundo de la música, intérpretes que han sido una revelación durante este último año y estrellas internacionales que no pasarán de puntillas por Sevilla. Por ejemplo, la banda murciana de rock alternativo Arde Bogotá, que ha agotado las entradas de su noche en directo.

Estos conciertos se celebrarán en la pradera del CAAC, se podrá acceder al espacio a través de la calle Américo Vespucio, 2. Los espectáculos al aire libre evocan una ambiente acogedor que con la música en directo como protagonista convierte la Cartuja durante una pocas noches este mes en un entorno único. Las fechas y las entradas ya están a la venta la página web del festival:

Jueves 4 de septiembre 2025: Judeline + Ralphie Choo + Julia de Arco.

Judeline + Ralphie Choo + Julia de Arco. Sábado 6 de septiembre 2025: Arde Bogotá.

Arde Bogotá. Domingo 7 de septiembre2025: Amaral.

Amaral. Miércoles 10 de septiembre 2025: Trueno + YSY A.

Trueno + YSY A. 20 de septiembre 2025: Loquillo.

La apertura de puertas para estos eventos será a las 21:00h, a excepción de día protagonizado por Arde Bogotá, el acceso al público se abrirá a las 19:30h. Debido a la celebración de esta actividad no está permitido el acceso de bicicletas al recinto. Además, los únicos animales autorizados son los perros guía acompañando a las personas invidentes.