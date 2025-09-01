Provincia
De María Toledo a Fran Rivera: esta es la programación musical de la Feria de Utrera
La entrada será libre, como es habitual, en una caseta que cada jornada ofrecerá el mejor ambiente acompañado de música en directo
La Feria de Consolación de Utrera volverá a contar con la Caseta Municipal como uno de sus principales espacios de encuentro y disfrute, con una programación repleta de conciertos y actuaciones para todos los públicos.
La programación arrancará el jueves 4 de septiembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado a las 22:00 horas que abre oficialmente la Feria. A partir de esa noche, el escenario de la Caseta Municipal acogerá una sucesión de espectáculos con artistas de primer nivel y grupos locales.
El delegado de Fiestas Mayores, Francisco Arjona, ha destacado que, desde la delegación “hacemos un esfuerzo siempre por tratar de traer a artistas que sean referentes, cada uno en su género, y que lleguemos a una gran mayoría de público para que todos puedan disfrutar de nuestra Feria”.
Programación de conciertos y actuaciones
Jueves 4 septiembre
23:30 h. Erika Leiva ofrecerá un concierto “Recordando a Rocío”, en el que la artista rinde homenaje a Rocío Jurado interpretando algunos de los temas más conocidos de la de Chipiona, con la magnífica voz y la elegancia que caracteriza a Leiva sobre el escenario.
00:30 h. En una noche en la que los mayores son grandes protagonistas con la celebración de la cena del pescaíto dedicada a ellos, no podía faltar la música del Coro del Centro de Día de Mayores
01:00 y 02:30 h. Cita obligada cada día en la Caseta Municipal con la Orquesta Elegidos. Garantía siempre de la mejor música y el mejor repertorio con los auténticos reyes del show. Elegidos se reinventan en cada concierto y nunca dejan de sorprender y divertir. Ellos serán los encargados de despedir cada noche los espectáculos en la Caseta Municipal.
Viernes 5 septiembre
16:00 h. Los palaciegos Luces del Alba abrirán las actuaciones de este día en la Caseta Municipal, con sus sevillanas y rumbas. Más de 35 años ofreciendo al público lo mejor de su arte sobre los escenarios.
18:00 h. “Utrera al compás de Bulerías”, un espectáculo a cargo del guitarrista, José Suárez, Pitín y que hará vivir al público asistente lo mejor de la bulería, seña de identidad de Utrera que sabe apreciarlas y disfrutarlas.
00:30 h. Cantores de Híspalis repasan en su espectáculo “Eternos Cantores” los temas más conocidos e importantes de su dilatada carrera discográfica y sobre los escenarios.
01:30 h. Orquesta Elegidos.
Sábado 6 septiembre
16:00 h. Grupo Salma. Llevan años llevando su música y su arte por los escenarios ofreciendo su espectáculo de flamenco fusión con los ritmos más conocidos y demandados por el público
18:00 h. Centro Cultural Andaluz “García Lorca” del Vendrell. Desde tierras catalanas, pero sintiendo Utrera en su corazón, su música, sus tradiciones y su manera de entender la Feria
00:00 y 02:30 h. Orquesta Elegidos.
01:00 h. Una y nos Vamos. Diez amigos, todos con la única intención de pasarlo y hacer que la gente lo pase bien con sus rumbas y canciones. Entre ellos, el torero Fran Rivera como guitarra y vocalista.
Domingo 7 septiembre
16:00 h. La Flamenkería. Con más de 15 años de trayectoria, este grupo de Utrera sabe lo que quiere el público y lo da con su música y su forma especial de estar en el escenario.
18:00 h. Academia de Rocío Palacios, bajo la dirección de la bailaora utrerana, con infinidad de espectáculos y premios en su haber, la actuación de esta academia es siempre una lección magistral.
00:00 y 02:30 h. Orquesta Elegidos.
01:00 h. María Toledo. Con una nominación a los Latin Garmmy en 2022, la artista representa lo mejor de las jóvenes voces flamencas
Lunes 8 septiembre
15:00 h. “Al compás por sevillanas”, con María de la Colina, Las Soles y Salmarina. Poca presentación necesitan quienes se han ganado un nombre por derecho propio en el mundo de las sevillanas.
17:00 h. Academia Merche y Yohana. No es la primera vez que pisan este escenario y siempre merece la pena ver a las nuevas generaciones tomando el testigo de la defensa del baile de nuestra tierra.
19:00 h. Espectáculo musical infantil. Los más pequeños son los protagonistas de una Feria que le dedica sus últimas horas.
