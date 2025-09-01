Nueva agresión sanitaria en Sevilla: un usuario amenaza a un médico con un machete en el Alamillo

Sevilla suma una nueva agresión sanitaria en sus centros de salud. El pasado 27 de agosto, el Centro de Salud del Alamillo fue testigo de una amenaza por parte de un usuario a un profesional que estaba en activo. Tal como ha relatado CCOO a El Correo de Andalucía, el agresor, un enfermo psiquiátrico usuario del centro, utilizó un machete con la intención de herir al médico que le estaba atendiendo. Aunque no hubo heridas ni consecuencias físicas, el trabajador está en estos momentos de baja médica por ansiedad y "con miedo de regresar a su puesto de trabajo".

Aunque los datos de agresiones a sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) son de carácter anual y, por lo tanto, todavía se desconoce de forma oficial el registro de agresiones este 2025, desde CCOO aseguran que está habiendo un "claro incremento". Frente al aumento de agresiones y ante este nuevo altercado, CCOO se ha concentrado este lunes ante el centro de salud para rechazar lo ocurrido y exigir a la Consejería de Salud que garantice la seguridad de su personal.

"Desde CCOO manifestamos nuestra más absoluta repulsa a la agresión sufrida el pasado 27 de agosto. Gracias a las gestiones de la Delegada de Comisiones Obreras se ha conseguido tramitar con éxito la gestión de la agresión y que se considere accidente laboral, como no podría ser de otra manera", ha explicado Esther Roca, del Sindicato Provincial de Sanidad de CCOO de Sevilla. Por su parte, el responsable de acción sindical de Sanidad de CCOO, Juan José Limones, ha reclamado a este periódico que esta situación de accidente laboral "no siempre está reconocida por el SAS". "Pedimos mayores medidas de seguridad para este tipo de altercados", ha reivindicado Limones.

"La falta de personal da lugar a estas situaciones"

De acuerdo con el representante de acción sindical de Sanidad, "la falta de personal da lugar a estas situaciones". "Por ejemplo, Urgencias es un lugar hostil para estas situaciones, por el aumento de la presión asistencial y la falta de personal. Como consecuencia, el usuario cree que no se le atiende bien y eso da lugar a situaciones donde se pierden los nervios y se traducen, en casos en agresión verbal y física", argumenta Limones en una conversación con este periódico.

Ante este escenario, desde el sindicato reclaman un incremento en las medidas de seguridad para los profesionales y un aumento en las plantillas, para descongestionar la "saturación" que se vive en los centros de salud y en los servicios de Urgencias de los hospitales. "Exigimos al Distrito de Sevilla y al SAS que se tome en serio la seguridad de los profesionales en el desempeño diario de su trabajo, que ya de por sí es complicada por las pésimas condiciones laborales existentes", ha denunciado Roca.

Casi 2.000 agresiones en 2024

En 2024, según los datos que publicó el SAS, se reflejó en Andalucía un aumento de las agresiones a sanitarios del 19%. Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía. Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. En cuanto a las provincias, Sevilla registró 101 agresiones físicas y 378 no físicas, convirtiéndose en la provincia con el mayor número de agresiones por delante de Málaga y Cádiz.