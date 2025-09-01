Reaparece el grafiti de SFDK que el Ayuntamiento había borrado en Pino Montano

El grafiti dedicado al grupo sevillano de rap SFDK, eliminado hace un año en el barrio de Pino Montano dentro de la actuación de la 'Brigada Antigrafitis' del Ayuntamiento de Sevilla, ha reaparecido este fin de semana en su emplazamiento original. La noticia fue confirmada en redes sociales por el creador de contenido Juanjyoza, que ya anunció en su día la desaparición del mural.

Este rincón era mucho más que pintura. El mural, visible para todo aquel que transitaba por la SE-30, se había convertido en un símbolo urbano para los seguidores del grupo y para varias generaciones que crecieron con la música de Zatu y Acción Sánchez. El Ayuntamiento se llegó a reunir con SFDK para encontrar otras alternativas y otros emplazamientos, según pudo saber El Correo de Andalucía.

Por el momento, se desconoce la autoría del mural, aunque, en opinión del joven, el episodio "ha hecho historia", al ser recordado como el momento en el que "se borró el mural, un chaval hizo un vídeo y otros lo volvieron a pintar". Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el Ayuntamiento desconocía la reaparición del grafiti y que, de momento, no contempla su retirada, ya que la eliminación de estos elementos se realiza a petición vecinal.

El Ayuntamiento borra 25 grafitis al día

El grafiti, que durante décadas coronó la entrada a Pino Montano, había sido un recordatorio permanente de que desde los bloques también podía levantarse un legado musical con repercusión nacional. Como aclaró el Ayuntamiento, la primera supresión se llevó a cabo tras las quejas de residentes de la zona y por el deterioro de la obra, que además estaba pintada sobre un mural anterior, según ha indicado el Consistorio.

El propio consistorio informó este pasado martes que se borran unos 25 grafitis de media al día por las diferentes calles de la ciudad. Desde diciembre de 2023 "se han eliminado un total de 14.434 trabajos". Es un servicio pionero en la ciudad que está formado por una plantilla de 27 profesionales, formados específicamente en protección ambiental, que se sirven de una flota de diez furgones de trabajo perfectamente equipados con equipos autónomos de hidrolimpieza, y a los que se suman dos vehículos de inspección.

El grafiti de SFDK en Pino Montano no era una firma cualquiera. Era parte de esa identidad que la banda construyó desde sus primeras maquetas, cuando Straight From Da Kranny se transformó en el ya célebre Siempre Fuertes de Konciencia. Desde allí irradiaron rap, actitud y sevillanía, y ese muro fue durante años una postal alternativa de la ciudad, un lugar de peregrinaje para fans del grupo.

El Gobierno municipal ha recordado que mantiene contacto con SFDK, que "no ha mostrado malestar alguno, sino absoluta cordialidad", y que se les han ofrecido otros emplazamientos alternativos para la creación de un mural en mejores condiciones. En este sentido, ha avanzado que se está trabajando en la búsqueda de un lugar donde la obra pueda realizarse con mayor durabilidad, y que está prevista una reunión con el grupo en septiembre para abordar esta cuestión.