El turismo de verano en Sevilla mantiene su tendencia al alza: más visitantes, aunque se quedan menos tiempo

Las administraciones llevan años peleando para desestacionalizar el turismo en Sevilla capital. Con los visitantes concentrados en las estaciones de primavera y otoño, extender su presencia en invierno y, principalmente, en verano (cuando los termómetros marcan temperaturas que a muchos los hace desistir de viajar a la ciudad) ha sido un objetivo para equilibrar los flujos de turistas.

En los últimos años, se han intensificado las propuestas de ocio y culturales para atraer su presencia, con apuestas como el festival Icónicao grandes conciertos en La Cartuja, a lo que este año se ha sumado la Velada del Año, impulsada por Ibai Llanos y que reunió en este estadio a 80.000 personas.

Más de 287.000 visitantes en julio

Todo ello ha contribuido a que este verano la capital andaluza mantenga al alza el número de turistas que hayan decidido pasar sus vacaciones en la ciudad, una senda que se repite en los últimos años y que viene creciendo desde antes de la pandemia. Según los datos de Sevilla City Office, portal del Ayuntamiento hispalense consultado por este periódico, durante el mes de julio se siguió la tendencia de crecimiento.

En concreto, recibió un total de 287.788 turistas, lo que supone un 4% que el mismo periodo del año anterior. En 2024, este número se situó en 274.688, lo que suponía un 14,99% más que en 2019, año previo a la crisis de la covid-19. En el caso de 2023, fueron 278.264 los visitantes.

Eso sí, esta subida de visitantes en julio contrasta con la caída, aunque menos significativa, del número de pernoctaciones (un total de 600.007), que cayó un 0,7%. Esto es, hay más turistas pero deciden quedarse menos en la ciudad, otra de las grandes luchas de las administraciones, vinculada a un aumento del tiempo de permanencia. La estancia media, de hecho, descendió un 4,5%, hasta los dos días.

Protagonismo internacional

También es una tendencia al alza el peso del turismo extranjero en el total de los visitantes que acudieron a la capital hispalense en julio. En concreto, fueron el 63%, frente al 56% de hace dos años, lo que supone un aumento de siete puntos. Entre los turistas internacionales, un año más son mayoría los procedentes de Estados Unidos, seguidos de los británicos y los franceses. Los visitantes de EEUU sumaron un total de 23.234, un 3% más, aunque las pernoctaciones bajaron un 2,7%. De hecho, la estancia media es de 2,14 días, lo que supone un 5% menos que el año anterior.

En el caso de Reino Unido, la subida de turistas en el mes de julio ha sido especialmente llamativa, ya que se apuntó un incremento de más del 43%. También destacó el alza de las pernoctaciones, con casi un 40%, aunque la estancia media también cayó.

El tercer lugar lo ocupó Francia con 17.576 visitantes a la capital sevillana. En esta ocasión la estancia media sí se mantuvo, aunque el número de turistas y pernoctaciones cayeron en torno al 5%.

Cae la percepción positiva sobre la ciudad

Otro de los datos que se desprende del informe de Sevilla City Office es la caída significativa de la percepción turística de la ciudad, que cayó en julio en doce puntos respecto al año anterior, y se coloca en el 83 frente al 95 de 2024. Se ha visto arrastrada fundamentalmente por el denominado índice producto, que mide el nivel de satisfacción con los productos del destino y "está calculado a partir de las menciones en redes sociales de cada uno de los productos y clasificados estos comentarios en positivos, negativos y neutrales". Valores cercanos a 100 muestran una mayor satisfacción con los productos ofertados en la ciudad, explican en su web.

Sí se encuentran por encima de los 90 puntos otros índices, como el relacionado con la seguridad (casi 92) y el clima (casi 97), a pesar de que julio es uno de los meses más calurosos en la capital, si bien este año las olas de calor se han concentrado a final de junio y en agosto.