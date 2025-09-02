Los Bonos Sevilla se agotan en menos de una hora tras salir a la venta

En apenas cuarenta minutos desde su puesta a la venta, se han agotado las existencias del Bono Sevilla. Son bonos de 15 euros que tienen un valor de compra de 25 euros, los 10 euros de diferencia serán subvencionados por el Ayuntamiento, a través de la empresa responsable.

Esta es la primera de las dos campañas previstas para 2025, dotada con 575.000 euros. La segunda se desarrollará en Navidad, con la misma cuantía, lo que eleva la inversión municipal de esta edición a 1,15 millones de euros.

Cada ciudadano podrá adquirir hasta un máximo de cinco bonos por campaña, con un desembolso de 75 euros que se transformará en 125 euros para consumir en los comercios adheridos. En la edición de 2025 participan 560 negocios repartidos por distintos barrios de la ciudad, con especial presencia en el Casco Antiguo y Triana, que concentran buena parte de los establecimientos inscritos en el programa.

Los bonos podrán canjearse desde el 2 de Septiembre a las 16:00 hasta el 1 de Octubre. Una vez pasada esta fecha no se podrán ni canjear ni recuperar el dinero invertido.