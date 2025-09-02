El Ayuntamiento pone a la venta al mejor postor tres parcelas junto a la Alameda para hoteles o viviendas

Hace tiempo que la restauración de la calle Vascongadas se ha convertido en uno de los retos del equipo municipal de José Luis Sanz. El Gobierno de los populares busca darle una nueva vida a esta calle, que presenta un avanzado estado de abandono. Ahora, el pleno de la Gerencia de Urbanismo ha puesto este lunes a la venta los números 4, 8 y 14 de esta vía del Casco Histórico al mejor postor.

El Ayuntamiento de Sevilla avanza en su esfuerzo por vender suelos y edificios en distintos puntos de la ciudad para obtener recursos económicos y poner en uso inmuebles abandonado. En este caso las parcelas de esta calle junto a la Alameda de Hércules están disponibles libres de carga y su venta permitirá que estos inmuebles podrán destinarse tanto a un uso residencial como a la construcción de hoteles o comercios (usos compatibles con la calificación de los suelos según el PGOU).

En concreto, el presupuesto de licitación es de 1.843.691,76 euros. Aun así, el Consistorio venderá las parcelas al mejor postor. Según señalaba en su momento en Ayuntamiento, el primer inmueble, el más grande, que cuenta con una superficie de 456 metros cuadrados, tiene un precio de 925.435,42 euros. Por su parte, el número 8, que cuenta con 224 metros cuadrados, debía venderse por un precio de 614.795,50 euros y el 14, de 201 metros cuadrados, por 303.460,84 euros.

Estado de abandono

Hace años que estos números de la calle Vascongadas presentan un estado de abandono. Desde hace do décadas, estos inmuebles pertenecen al Ayuntamiento y en la actualidad presentan grafitis en su fachada y sus ventanas están tapiadas para evitar la entrada de okupas, como ocurrió en otro edificio de esta misma calle hace apenas unos años, estos cerramientos no evitaron que en otros de los edificios de la calle tuvieran que ser desalojadas varias personas que vivían en el interior,. Una imagen similar a la que presentan el resto de números de la céntrica vía.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla aprobó la realización de "obras de seguridad y salubridad" en los números 5 y 7 de la calle por la situación de abandono que presentaban. De hecho, el alcalde usó la vía como ejemplo durante la campaña electoral de 2023. Es una calle inundada de pintadas y grafitis, no había ni un trozo de pared limpio", lamentaba el dirigente popular en una de sus primeras batidas de limpieza de su mandato, donde señaló que es "un rincón de nuestra ciudad que se encontraba totalmente degradado y abandonado".

Estas ventas se encuentran en el Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) con el que el Consistorio hispalense espera recaudar 110.334.095,73 euros. Además de estas parcelas del Centro, en el proyecto de Urbanismo está también la venta de plazas de aparcamiento en los edificios Galia Triana y Carretera de Carmona 41, de parcelas resultantes en la urbanización API-DBP-02 "Carretera de Cádiz" o la parcela R-1 Fábrica de Vidrio.