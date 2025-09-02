El nuevo centro cívico de Sevilla Este tendrá que esperar aún más: la apertura se vuelve a retrasar y sigue sin fecha

Los vecinos de Sevilla Este tendrán que esperar aún más para ver abierto de una vez el nuevo centro cívico. Cerca de cuatro años después de que se colocara la primera piedra, la inauguración de este espacio acumula otro retraso. En esta ocasión, la fecha se ha pospuesto por una incidencia en el centro de transformación, según ha podido saber este periódico. Un problema que, de nuevo, deja en el aire el día concreto de la apertura al público de este edificio.

Esta nueva prórroga cuenta con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo, que ha concedido ampliar "el plazo total de ejecución del contrato del suministro e instalación del material escénico y audiovisual" de este centro cívico, según consta en la reunión de la Comisión Ejecutiva de este martes. Así, se aplaza hasta que se resuelva la incidencia que impide tener electricidad en el inmueble.

Desde Endesa informan de que este transformador es de titularidad municipal por completo. "En el centro de seccionamiento independiente, que hace las veces de interruptor y sí está a nuestro cargo, no hay registrada ninguna incidencia", declaran desde esta multinacional a El Correo de Andalucía. Por tanto, las labores para solucionar estos fallos en el suministro deben acometerse por parte del Ayuntamiento.

La cesión a Endesa

El grupo municipal socialista elevó en su día varias preguntas a la comisión de fiscalización y control del Gobierno: "¿Qué fecha se tiene prevista para la recepción de la obra del centro cívico de Sevilla Este? ¿Qué fecha se tiene prevista para la apertura a la ciudadanía?". Aquellas dudas, planteadas en abril de 2024, se resolvieron en un informe de Urbanismo que apuntaba que se estaba "tramitando con Endesa la cesión de parte del centro de transformación incluido en la parcela".

"Estamos a la espera de que por esta compañía se nos envíe firmado el convenio de cesión que es necesario tramitar con la Delegación de Industria como condición previa para la realización de la conexión", se detalló en el informe. Asimismo, se requería por entonces, "al margen de la contratación de los suministros", la dotación del "mobiliario y el personal" necesarios.

La cesión se realizó, pero no del centro de transformación, sino del de seccionamiento, que es una construcción independiente y anexa al citado transformador, aseguran desde Endesa. Y en esa instalación al cargo de la compañía energética, recalcan, "no se ha detectado ningún fallo en el funcionamiento".

Casi cuatro años de la primera piedra

En noviembre de 2019, hace ya casi cuatro años, el entonces alcalde Juan Espadas presentó el anteproyecto de este edificio, ubicado entre las calles Flor de Gitanilla, Fernanda Calado Rosales, Doctor Italo Cortella y una plaza peatonal. Pero no fue hasta noviembre de 2021 cuando se puso la primera piedra, todavía con Espadas al frente del Consistorio, con un objetivo definido: que estuviese culminado a lo largo de 2023.

En marzo de 2023, el exregidor socialista Antonio Muñoz visitó las obras y concretó una fecha: las actuaciones terminarían antes de finales de ese año, con la intención de que su puesta en marcha tuviera lugar a inicios de 2024. Sin embargo, han pasado ya más de 20 meses de aquella previsión. A primeros de septiembre de 2025, este centro cívico parece ya listo para comenzar a acoger a los vecinos de Sevilla Este, aunque según las últimas, parece que ese momento va a tardar más en llegar.