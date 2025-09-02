Desvelan el curioso motivo por el que la Torre del Oro de Sevilla está en el escudo de Santander: "Hay que retroceder a la reconquista"

Al estudiar el escudo de Santander, una sorpresa recorre a sus observadores: "¿Qué hace la Torre del Oro de Sevilla allí?". Un descubrimiento que puede parecer casual, pero que tiene su origen en la historia propia de Sevilla durante la época conocida como la reconquista. Así lo ha explicado la creadora de contenido jerezana Sandra Morales, que ha revelado el verdadero motivo que ha llevado a la ciudad cántabra a tener como emblema el monumento hispalense.

"Tiene su historia, pero para entenderlo, hay que retroceder a la reconquista", ha relatado la joven, que ha explicado que en el siglo XIII, Sevilla se encontraba bajo dominio islámico, lo que llevó a la construcción de la Torre del Oro y dejó su impronta en "parte" de la Giralda y "una gran porción" del Alcázar de Sevilla, entre otros enclaves.

"Total, que estaban los cristianos muy avariciosos y el Rey Fernando III dijo, esto para mí. Se le había metido entre ceja y ceja quedarse también con Sevilla", ha asegurado. Sin embargo, esta gesta no era tan sencilla como esperaban, pues una enorme cadena unía Sevilla con Triana, lo que bloqueaba el paso del Río Guadalquivir y, además, permitía a la capital hispalense mantener sus suministros.

El origen de la presencia de la Torre del Oro en el escudo de Santander

Para superar este bache, Fernando III encargó al almirante Ramón Bonifaz que acudiese al lugar con sus barcos y marineros, la mayoría de ellos venidos desde tierras cántabras: "Aprovecharon la marea y se trajeron los mejores barcos que tenían para embestir la cadena y dejar el río libre para las hazañas de Fernandito", ha indicado Morales.

Fue así como Bonifaz y sus trece barcos lograron romper la gruesa cadena que impedía la entrada de cualquier tropa invasora a la ciudad a través del río, permitiendo el inicio de "la reconquista". "Ellos hicieron sus mandados divinamente y claro, Fernando III les tenía que dar las gracias pero, en vez de mandarles un jamón ibérico o una Giralda en miniatura, les dijo 'os voy a dejar que pongáis la Torre del Oro en vuestro escudo y gracias por participar'", ha señalado la 'influencer'.

Otro escudo cántabro con la Torre del Oro de Sevilla

"Total, que los cántabros pusieron barcos, esfuerzo y estrategia, y lo que se llevaron fue el derecho al pinta y colorea de la Torre del Oro en su escudo", ha añadido. De ese modo, la gesta ha quedado representada en el escudo de Santander a través de la presencia de uno de esos barcos, la Torre del Oro y la gruesa cadena.

Pero este no es el único territorio que hace mención en su escudo a este hito, sino que también se puede observar en el de Cantabria, donde se incluye un barco, una gran cadena y una construcción dorada que representa al monumento hispalense.