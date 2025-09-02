Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido en San Pablo por estrangular y robar a una mujer con la técnica del 'mataleón'

El Juzgado de Instrucción de Guardia decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza

La Policía Nacional

La Policía Nacional

El Correo

El Correo

Sevilla

La Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de un robo con violencia y lesiones cometido contra dos mujeres en el barrio sevillano de San Pablo.

Los hechos sucedieron a principios de agosto, cuando el detenido abordó a la víctima principal por la espalda y, mediante la maniobra conocida como 'Mataleón', la sujetó violentamente del cuello con la intención de sustraerle el teléfono móvil que portaba. La víctima resultó lesionada y fue auxiliada por su madre, que también sufrió heridas. El autor consiguió huir en bicicleta tras intentar agredir a un testigo que acudió en auxilio de las víctimas.

La técnica de inmovilización y estrangulamiento conocida como 'mataleón' es una maniobra en la que, de manera sorpresiva y por la espalda, rodean el cuello de la víctima con sus brazos comenzando a aplicar una fuerte presión. El resultado de la misma es que en pocos segundos la víctima queda en un estado de semiinconsciencia dado que se corta el suministro de oxígeno al cerebro quedando totalmente inmovilizada y por tanto indefensa.

Al lugar acudieron de inmediato tanto los Agentes de la Policía Nacional como los servicios sanitarios, que practicaron las primeras asistencias y trasladaron a las mujeres al centro hospitalario más próximo.

Tras intensas labores de identificación y localización del autor, se consiguió proceder a la detención del mismo horas después del suceso, pasando a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia, quien decretó prisión provisional sin fianza.

