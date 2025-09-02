Las aves del parque del Tamarguillo murieron por un brote de gripe aviar

La imagen del parque del Tamarguillo desde la pasada semana es dramática: decenas de gansos sin vida por el suelo, otros tantos agonizando en la laguna, entre fango y suciedad. Ante este escenario, el espacio quedó cerrado el 28 de agosto por orden del Ayuntamiento de Sevilla, que este martes ha confirmado la presencia de gripe aviar en los animales muertos tras las pruebas realizadas.

"La Consejería de Agricultura ha trasladado estos resultados después de enviar las muestras al laboratorio de referencia de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura", ha detallado el Consistorio a través de un comunicado. "En este momento se está a la espera del resultado definitivo que determinará el nivel de patogeneicidad, es decir, si se trata de una variante de alta o baja virulencia".

Hasta el momento, las muertes aún no han cesado: fuentes municipales han informado del fallecimiento de otros seis gansos más este mismo martes. Así, teniendo en cuenta el recuento facilitado por el Gobierno local, desde hace justo una semana se han contabilizado ya un total de 68 aves sin vida en el parque del Tamarguillo. "Mantenemos un contacto permanente con la Junta de Andalucía a través de las consejerías de Medio Ambiente, Salud y Agricultura para coordinar todas las actuaciones necesarias", aclaran desde el Ayuntamiento.

El parque, cerrado hasta los resultados definitivos

Este paraje natural está cerrado al público desde el pasado 28 de agosto, con la excepción de los hortelanos de la zona, a los que se les ha permitido acceder bajo medidas de precaución. Una situación que no parece que vaya a cambiar de manera inmediata: el propio Consistorio confirma a El Correo de Andalucía que el parque del Tamarguillo no abrirá hasta que lleguen los resultados definitivos que determinen la virulencia de la enfermedad.

"Desde el Ayuntamiento se solicitaron análisis de agua y necropsias en laboratorios especializados, dependientes de organismos oficiales y universidades. Los resultados preliminares descartan que el agua sea la causa, ya que no se han detectado metales pesados, residuos de pesticidas ni productos fitosanitarios multiresiduo", apuntan fuentes municipales. "Tampoco se han observado, a priori, indicios de cianobacterias, y el nivel de materia orgánica se encuentra en valores adecuados.

Así, se está a la espera de la necropsia, "que tardará unos 20 días", y de los resultados finales que informen del nivel de virulencia de la gripe aviar detectada. Una vez se obtengan estos datos, "se seguirá el protocolo de actuación que indiquen desde la Junta de Andalucía", apuntan desde el Consistorio hispalense.