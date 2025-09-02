Gripe aviar en Sevilla: ¿debemos preocuparnos por un posible contagio en personas?

Decenas de aves muertas han aparecido en los últimos días en el parque del Tamarguillo. El Ayuntamiento de Sevilla ha informado que el motivo principal se debe a un brote de gripe aviar, lo que ha provocado que aparecieran los gansos y los patos sin vida en el paraje natural.

El propio consistorio se vio obligado a cerrar el recinto desde el pasado 28 de agosto. Una medida para intentar esclarecer lo ocurrido y que se produjeran más contagios. En las últimas horas, el gobierno de Sanz ha confirmado la presencia de gripe aviar en las aves muertas. Esta enfermedad afecta principalmente a aves silvestres y de corral, pero no se descarta el contagio hacia personas aunque resulta díficil.

¿Qué está ocurriendo en el Tamarguillo?

Tal y como venimos informando en El Correo de Andalucía, han fallecido 68 aves hasta este martes, según datos municipales. El Consistorio hispalense ha explicado que se mantienen en contacto con la Junta de Andalucía y que "los resultados definitivos —que determinarán si se trata de una variante de alta o baja patogenicidad— tardarán unos días en conocerse. Mientras tanto, el parque sigue cerrado al público, salvo para los hortelanos autorizados, y bajo estrictas medidas de seguridad."

¿Hay riesgo para las personas?

Esta es la gran pregunta que se realiza parte de la población. Según aseguran los expertos y autoridades, el riesgo es muy bajo y muy díficil de contagiarse por gripe aviar. Eso sí, aclaran que "se contagia con los seres humanos que están en contacto directo con las aves infectadas a través del tacto o ambientes contaminados".

El propio Ayuntamiento ha confirmado que los análisis realizados descartan que el agua o factores ambientales del parque estén detrás de las muertes, lo que apunta directamente al virus como causa principal.

Una enfermedad en expansión

La gripe aviar no es un fenómeno nuevo. Desde 2022, se han registrado miles de brotes en aves en distintos continentes, incluidos casos recientes en Estados Unidos y Europa. Aunque su propagación preocupa a la comunidad científica por el impacto en la avicultura y en la fauna silvestre, los contagios en humanos son excepcionales y se dan casi siempre en contextos muy específicos, como granjas o mercados de animales vivos.