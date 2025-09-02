Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una incidencia en un radar provoca "regulaciones y demoras" en el aeropuerto de Sevilla

El problema se ha dilatado durante más de una hora

Aviones estacionados frente a la terminal del aeropuerto de Sevilla

Aviones estacionados frente a la terminal del aeropuerto de Sevilla / AENA / Europa Press

Una incidencia en un radar del gestor de navegación aérea Enaire en el aeropuerto de Sevilla ha provocado "regulaciones y demoras" en los vuelos con salida y destino del aeropuerto sevillano, un problema que ha durado en torno a una hora y ya se encuentra subsanado.

Según ha informado en X el perfil de Controladores Aéreos, a las 13.15 se ha detectado la incidencia, que afectaba a la presentación del radar en el centro de control de Enaire en Sevilla, que presta servicio en sectores del sur peninsular.

Esto ha provocado regulaciones y demoras por seguridad en su sistema para rastrear aeronaves, que se han solventado una hora después. A las 14.37, el mismo perfil ha informado de que en el centro de control de Sevilla ya se operaba "con normalidad una vez resuelta la incidencia técnica". AENA, por su parte, ha restado importancia al incidente y ha dicho que el aeropuerto ha seguido operando con normalidad.

El pasado 29 de julio, el Consejo de Ministros autorizaba al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Enaire, la celebración de un contrato de suministro para renovar cinco radares primarios con tecnología tridimensional por un valor estimado de 24.048.300 euros.

El contrato autorizado para licitación permitirá que el gestor estatal de la navegación aérea de España pueda acometer las renovaciones de radares primarios de su red en estaciones de Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Sevilla, así como en Espiñeiras (A Coruña), donde además se incluye su instalación.

